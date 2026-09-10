"20년 시리즈의 마지막 승부"…'타짜: 벨제붑의 노래', 극장 3사 회원 시사 연다

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 CGV, 롯데시네마, 메가박스 3사 회원 시사회를 연달아 진행한다.

극장 회원 시사회는 9월 14일 월요일과 15일 화요일 양일간 전국적으로 진행될 예정이다. CGV는 9월 14일(월) 용산아이파크몰과 왕십리, 강남, 센텀시티, 천안터미널에서 15일(화)에는 영등포타임스퀘어와 울산삼산, 광교, 의정부, 인천에서 시사를 연다. 롯데시네마는 14일(월) 동성로와 군산몰, 상인, 창원, 대전센트럴, 15일(화)에 롯데시네마 부산본점, 광복, 월드타워, 건대입구, 수원(수원역), 수지, 부평역사, 평촌(범계역), 신림에서 관객들을 만난다. 메가박스는 15일(화) 구의이스트폴과 대구신세계, 대전중앙로, 목동, 수원스타필드, 코엑스에서 진행한다. 자세한 내용은 각 극장 앱과 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

9월 9일(수) 언론시사회 및 관객 시사회를 통해 온-오프라인에 번지는 반응도 뜨겁다. "올 추석 대중의 오감을 옥죌 압도적인 피날레의 탄생", "두 친구의 우정과 배신 그리고 복수라는 직관적인 테마가 극강의 몰입도를 선사", "손끝까지 짜릿한 확실한 재미"라는 평이 이어졌다. 여기에 "국경을 넘나드는 커진 스케일이 시리즈 피날레에 걸맞은 볼거리를 완성"이라는 반응까지 더해지며 시리즈의 마지막 편을 향한 기대가 커지고 있다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com