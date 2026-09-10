'나이트 크로우', 첫 점핑 서버 '제네시아' 17일 열린다

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위메이드가 서비스하고 매드엔진이 개발한 MMORPG '나이트 크로우'에 첫 점핑 서버가 등장한다.

'나이트 크로우'는 오는 17일부터 신규 서버 '제네시아'를 운영한다. '제네시아'는 기존 서버와 분리돼 6개월간 독립 운영되는 점핑 서버다.

가장 큰 특징은 빠른 캐릭터 성장이다. 캐릭터 생성 후 지급되는 점핑 물약을 사용하면 50레벨부터 게임을 시작할 수 있다. 62레벨까지는 성장에 필요한 경험치의 80%를 한 번에 획득할 수 있는 아이템도 지속적으로 지급된다.

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신규 서버 사전예약은 10일부터 17일까지 진행된다. 사전예약 참여자 전원에게는 '전설 탈것'을 제공하며, 서버 전용 이벤트를 통해 전설 소환권 3종과 '영웅 길가메시 장비 세트', 소환권 3000개 등도 지급한다.

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신규 서버에 맞춰 기존 이용자를 위한 콘텐츠도 추가한다. 24일까지는 가을 시즌을 맞은 '가막이 한가위 전야제 7일 출석부' 이벤트가 열린다. 접속 보상으로 '석양의 찬란한 탈것/무기 외형 선택 상자', '조화의 찬란한 원소 추출' 등을 받을 수 있으며, 출석을 모두 완료하면 새로 추가된 '클레멘스의 플래티넘 쿠폰(공명카드)'을 포함한 플래티넘 쿠폰 4종을 획득할 수 있다.

17일 업데이트에서는 '양손검' 클래스 리부트도 이뤄진다. 새로운 전투 시스템을 추가해 광역 공격 능력과 생존력을 강화하는 것이 핵심이다. '나이트 크로우'는 '양손검'을 시작으로 다른 클래스에 대한 리부트도 순차적으로 진행할 예정이다.

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'제네시아'는 고레벨 이용자가 많은 MMORPG에서 신규 이용자가 겪는 성장 격차를 줄이기 위한 장치라는 점에서 눈길을 끈다. 특히 50레벨부터 시작해 단기간에 기존 콘텐츠에 접근할 수 있도록 설계한 만큼, 신규 및 복귀 이용자를 끌어들이면서 서버에 활력을 불어넣는 역할을 할 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com