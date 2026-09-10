송옥숙, 소름 돋는 예지몽 “꿈에 나타난 지인, 결국 사망” (심야괴담회6)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송옥숙이 직접 꾼 예지몽을 털어놓는다.

오는 14일 방송되는 MBC '심야괴담회6' 13회에는 송옥숙이 출연한다. 1980년 MBC 12기 공채 탤런트로 연예계에 데뷔한 송옥숙은 드라마와 영화를 오가며 장르를 가리지 않고 활약해 온 베테랑 배우다. 과거에는 TV를 틀면 늘 등장한다는 의미에서 '수도꼭지'라는 별명으로 불릴 만큼 활발한 활동을 펼쳤다.

특히 이번 출연에서 눈길을 끄는 건 송옥숙의 남다른 '무당' 경력이다. 송옥숙은 과거 '전설의 고향'에서 국무 역을 맡았으며, '선덕여왕'에서는 대신녀로 분해 강렬한 무당 연기를 선보였다. 때문에 평소 '심괴 무당'이라는 별명을 가진 김호영 역시 송옥숙의 등장에 긴장감을 감추지 못했다.

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김숙이 송옥숙에게 무당 역할이 어렵지 않았느냐고 묻자, 송옥숙은 오히려 "쉽다"며 여유로운 반응을 보였다. 여기에 김호영을 향해 "자기 같은 새끼 무당은 (나한테) 안 되지~"라고 직격탄을 날리며 자신감을 드러냈다.

뜻밖의 도발에 김호영은 "감히 제가 명함도 못 내밀겠네요"라고 받아치며 시작부터 송옥숙의 기세에 눌린 모습을 보였다는 후문이다. '원조 무당'과 '심괴 무당'의 만남이 어떤 분위기를 만들어낼지 관심이 쏠린다.

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평소 겁이 없는 것으로 알려진 송옥숙도 유독 무서워하는 것이 있다. 바로 현실과 맞물리는 듯한 기묘한 '꿈'이다.

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송옥숙은 평소에도 생생하고 묘한 꿈을 자주 꾼다고 밝히며 가장 기억에 남는 꿈을 공개했다. 꿈속에서 누군가 창문을 열고 자신의 집 안으로 들어왔고, 송옥숙은 처음에는 도둑이라고 생각했다. 하지만 정체를 확인해 보니 미국에 거주하는 지인이었다.

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그 지인은 송옥숙에게 "멀리 가야 돼서 급히 인사하러 왔다"고 말한 뒤 입을 맞추고 사라졌다. 꿈이 너무나 현실적으로 느껴졌던 탓에 잠에서 깬 뒤에도 불편한 기분이 가시지 않았다고 한다. 그런데 얼마 지나지 않아 해당 지인이 실제로 세상을 떠났다는 소식을 들으면서 송옥숙은 이 꿈을 잊을 수 없는 기억으로 남겼다.

마치 죽음을 미리 알려준 듯한 섬뜩한 내용에 스튜디오 역시 술렁였다는 전언이다.

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김아영이 송옥숙에게 '심야괴담회' 출연을 앞두고 특별한 꿈을 꾼 적은 없었는지 묻자, 송옥숙은 "아직은 없는데, 오늘 촬영하고 집에 가면 꿀 것 같다"고 답했다. 촬영 이후 실제로 어떤 꿈을 꾸게 될지 모른다는 말이 또 다른 묘한 긴장감을 만들었다.

이날 방송에서는 송옥숙의 이야기뿐 아니라 세 가지 괴담이 공개된다. 산 사람에게 달라붙은 뒤 끝까지 떨어지지 않는 집요한 귀신과 맞서는 이야기를 담은 '거머리', 딸을 살리려는 엄마의 간절한 마음에서 비롯된 잔혹한 비극 '보약', 그리고 무심코 건드린 물건 하나로 인해 악몽 같은 밤을 보내게 된 '야간 훈련'이 시청자들을 만난다.

세 괴담은 모두 사람의 욕심에서 비롯된 기이하고 섬뜩한 사건을 다룬다.

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한편 '심야괴담회' 시즌6는 전국의 시청자들을 대상으로 괴담을 접수하고 있다. 무섭고 기이한 사연은 메일과 공식 홈페이지를 통해 투고할 수 있으며, 방송에 소개된 공모작에는 444,444원의 액땜 상금이 지급된다. 여기에 어둑시니(랜선 방청객)의 촛불 투표에서 1위를 차지한 공모작에는 추가 상금을 받을 수 있는 기회도 주어진다.

'원조 무당' 송옥숙과 '심괴 무당' 김호영의 만남으로 더욱 흥미를 더할 '심야괴담회6' 13회는 오는 14일 월요일 밤 10시 40분 방송된다. 평소보다 10분 일찍 시청자들을 찾아간다.

베테랑 배우 송옥숙의 실제 경험담과 김호영과의 팽팽한 기싸움이 더해지면서 이번 회차는 괴담 자체뿐 아니라 출연진의 입담까지 기대하게 만든다.

tokkig@sportschosun.com