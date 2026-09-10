"결혼, 급할이유 없어" 기희현, ♥이상윤과 숨김없는 데이트..카페→바닷가 포착

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 다이아 출신 기희현이 최근 결혼에 대한 생각을 밝힌 가운데, 연인 이상윤과 함께한 달달한 데이트 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

기희현은 10일 "우리는 말이 너무 많아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 기희현과 이상윤이 함께 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람은 분위기 있는 카페에서 마주 앉아 이야기를 나누는가 하면, 바닷가를 배경으로 함께 운동을 하며 여유로운 시간을 보내고 있다.

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최근 기희현은 공개 열애 3개월 만에 결혼관을 밝혀 관심을 모았다.

기희현은 한 네티즌의 결혼 관련 질문에 "본질적으로 결혼이라는 게 좋은 사람을 만나서 서로 행복하려고 하는 것"이라며 "결혼하고 싶을 만큼 좋은 사람을 만난다면 축하할 일이지만 그런 사람을 아직 못 만났다면 급할 이유가 뭐가 있냐"고 답했다.

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이어 그는 "조급해지지 마라. 바라보는 시야가 흐려지는 걸 경계해야 한다"며 "좋은 사람이 되면 좋은 사람을 만나고 마음이 같으면 결혼은 어렵지 않을 것"이라고 조언했다.

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한편 기희현은 지난 6월 모델 이상윤과 '럽스타그램'으로 열애 사실을 공개했다.

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기희현은 2015년 걸그룹 다이아의 멤버로 데뷔해 리더와 메인 래퍼를 맡으며 활동했다. 이후 2016년 엠넷 오디션 프로그램 프로듀스 101에 출연해 뛰어난 랩과 퍼포먼스를 선보이며 주목받았지만 최종 순위 19위로 프로젝트 그룹 I.O.I 합류에는 아쉽게 실패했다. 현재는 다이아 활동 종료 후 연예기획사에서 직원으로 근무 중인 것으로 알려졌다.

이상윤은 모델로 활동 중이며, 지난해 채널A 연애 예능 '하트페어링'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

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jyn2011@sportschosun.com