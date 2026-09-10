'오상진♥' 김소영, 70억 CEO인데 명품 셀프구매 NO "남편이 선물해준 적은 있어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 김소영이 명품 구매에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

김소영은 9일 자신의 계정을 통해 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "띵언니도 명품 구매하시는지, 좋아하는 명품 브랜드가 있는지 갑자기 궁금하다"며 김소영의 명품 소비에 대한 생각을 물었다.

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이에 김소영은 "제가 구매한 기억은 남한테 선물용 말고는 아마 없는 것 같은데… 신혼 때 남편이 좀 선물한 적은 있네요"라고 답했다. 직접 명품을 구매하는 편은 아니지만, 남편인 오상진에게 선물 받은 경험은 있다고 밝힌 것.

그러면서 명품 소비 자체에 대해서는 "명품 산다고 나쁘다고 생각하진 않습니당"이라고 자신의 소신을 전했다. 무조건적인 소비 비판보다는 개인의 선택으로 바라보는 담담한 태도가 눈길을 끌었다.

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한편 김소영은 2016년 동료 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월에는 아들을 품에 안았다.

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김소영은 2012년 MBC 아나운서로 입사한 뒤 2017년 퇴사했으며, 이후 개인 브랜드를 론칭하고 사업가로 활동하고 있다. 최근에는 한 유명 투자회사로부터 70억 원 규모의 투자를 유치하며 사업가로서도 주목받았다.