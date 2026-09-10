지소연, 육아 중 실신 CCTV에 담긴 긴박한 상황 "눈뜨니 까만 화면"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 지소연이 지난 5월 육아 중 갑작스럽게 실신했던 당시를 떠올렸다.

10일 유튜브 채널 'CTS기독교TV'에는 "난임에서 세 아이의 엄마가 되기까지 | 배우 지소연"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지소연이 육아 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌던 당시를 떠올리며 자신의 건강을 돌아보게 된 계기를 밝혔다.

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앞서 지소연은 지난 5월 육아하던 중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러진 바 있다. 당시 상황은 집 안 CCTV에 고스란히 담겼으며, 순식간에 힘이 풀리며 쓰러지는 모습이 공개돼 많은 이들의 걱정을 자아냈다.

지소연은 "어릴 때부터 건강했다"라면서 "전날 저녁 늦게까지 줌 미팅을 하고 다음 날 아침 유튜브 촬영한다고 아이들 아침 먹는 영상을 찍고 있었던 상황"이라며 당시 상황을 설명했다. 이어 "갑자기 '왜 갑자기 화면이 기울어지지?'라는 생각이 들면서 힘이 풀리더니 뒤로 넘어갔다"라면서 "'애들은 어떡하지?'라고 걱정하면서 뒤로 넘어갔다"라고 전했다. 실신 당시의 순간도 생생하게 떠올렸다. 지소연은 "까만 화면에 하얀 불이 켜지는 플래시처럼 그러면서 눈을 떴다"고 회상했다.

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지소연은 이 일을 계기로 자신의 건강을 돌아보게 됐다고 밝혔다. 그는 "나는 광고대행사라는 직업을 갖고 있기 때문에 다른 사람이 빛나는 것에 되게 기쁨을 원래 느끼는 성향"이라며 "그러다 보니까 '너는 너 관리 좀 해'라는 사인 같았다"고 말했다. 이어 "남 챙겨주고 신경 쓰는 걸 너무 좋아하는데 정작 나는 영양제 하나 안 챙겨 먹었다"며 "스스로 '나는 너무 건강하니까'라고 생각했던 것 같다"라고 밝혔다. 그러면서 지소연은 "그 시간을 계기로 정말 나 자신을 사랑하는 그런 시간을 요즘은 많이 보내고 있다"고 덧붙이며 자신을 돌보는 것의 중요성을 깨달았다고 전했다.

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한편, 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼했으며, 2023년 첫딸에 이어 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산했다.

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anjee85@sportschosun.com