[인터뷰①]'지금 불륜' 작가진 "10년 전 영화 시나리오가 드디어…첫 데뷔, 꿈인가 싶었다"

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 첫 드라마 데뷔를 치른 정은경, 박수린 작가가 시나리오를 쓴 과정을 돌이켰다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 정은경, 박수린 작가는 10일 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "10년 전 썼던 영화 시나리오였는데 드디어 나오게 됐다"라며 "첫 데뷔인데 꿈인가 싶었다"라고 했다.

지난 4일 마지막화를 공개한 '지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. 김혜수와 김지훈은 경희와 재홍 부부를, 조여정과 김재철은 수정과 보성 부부를 연기했다.

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먼저 정은경 작가는 "아직 떠나보내고 싶지 않은 마음이 있다. 믿기지 않는 것 같다. 작업한 결과물이 사람들 앞에 나갔고, 거기에 반응이 오고 있다는 걸 알면서도 실감이 안 난다"며 "그래도 다행히 반응이 나쁘지 않은 것 같아 굉장히 들뜨는데, 그 들뜨는 마음을 가라앉히려고 했다"고 말했다.

박수린 작가 역시 "방영 중에도 계속 회의를 했다. 그래서 방영 중에도 실감하기까지 오래 걸렸다"며 "후련한 마음도 있다"고 했다.

'지금 불륜' 정은경 작가. 사진제공=쿠팡플레이

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두 사람에게 '지금 불륜'은 더욱 특별하다. 두 작가의 첫 드라마 데뷔작이기 때문. 정 작가는 "만들어졌다는 그 자체가 기쁜 상황이다. 시나리오만 보고 쿠팡플레이에서 선택해주셨다고 들었는데 믿어지지가 않았다"고 돌아봤다.

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이어 "작업하고 피드백하고 고치면서도 '이제 진짜 만들어지는 건가, 꿈인가'라는 말을 많이 했다"며 "쿠팡플레이에서 해주셨으니 더 재미있는 작품을 만들어보자, 이 기회를 놓쳐서는 안 된다는 다짐을 했다"고 밝혔다.

'지금 불륜' 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

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박 작가도 작품 제작 소식을 처음 들었던 순간을 생생하게 기억했다. 박 작가는 "제가 반응이 큰 사람이 아닌데 쿠팡플레이에서 한다는 말을 듣고 소리를 지르면서 웃었다. 부모님이 놀라실 정도였다"며 "당시에는 굉장히 막막했다. 데뷔작이기도 하고 얼마나 기다려야 하는지, 누가 좋아해줄지도 모르는 상황이었다"고 말했다.

'지금 불륜' 정은경 작가. 사진제공=쿠팡플레이

어렵게 세상에 나온 '지금 불륜'의 시작은 무려 10년 전으로 거슬러 올라간다. 애초 8부작 드라마가 아닌 장편 영화 시나리오였다.

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정 작가는 "시나리오를 써야겠다고 마음먹고 제대로 쓴 첫 장편 시나리오였다. 제가 엉망진창인 가족 영화라는 장르를 좋아한다. 우리나라에는 많지 않지만 블랙코미디로 이런 작품을 만들고 싶다고 생각해서 썼다"고 설명했다.

다만 당시에는 세상에 나오지 못했다. 정 작가는 "영화 시나리오이고 과거에 쓴 작품이다 보니 '사건은 재미있는데 우리나라 시나리오가 맞느냐'는 이야기도 들었다. 돌이켜보면 캐릭터도 부족하지 않았나 싶다"며 "다른 작품도 쓰면서 '이걸 한국 정서에 맞게 바꿔야 하나' 생각했고, 여러 버전으로 작업하면서 갖고 있던 시나리오였다"고 했다.

'지금 불륜' 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

전환점은 약 3년 전 찾아왔다. 정 작가는 "다른 시나리오를 쓰다가 엎어졌는데 그때 이 작품이 다른 방향으로 떠올랐다. 당시 영화 작업을 하던 분들이 드라마로 많이 진출하기도 했고, 드라마로 가면 캐릭터도 더 잘 보여줄 수 있고 사건도 풍부하게 만들 수 있을 것 같았다"며 "(제작사 퍼스트맨스튜디오)김지연 대표님께 말씀드렸더니 좋은 기획안인 것 같다고 공감해주셔서 작업에 들어가게 됐다"고 말했다.

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영화에서 드라마로 옮겨오면서 박 작가도 합류하게 됐다고. 박 작가는 "대학을 졸업하고 단편 영화를 찍은 뒤 장편을 하고 싶던 차에 정 작가님이 연락을 주셨다"며 "예전에 감독님과 스크립터로 만난 사이였는데 작품을 보고 '제가 좋아하는 느낌인데?' 싶어서 함께 작업하게 됐다"고 밝혔다.

정 작가는 "김지연 대표님이 혼자 쓰기보다 누군가의 도움을 받으면 좋을 것 같다고 하셨다. 그때 박 작가가 생각났다"고 했다.

이어 "예전에 웹드라마를 만들 때 저는 감독, 박 작가는 스크립터였는데 당시에도 아이디어가 좋았다. 제가 이상한 길로 갈 것 같으면 단호하게 아니라고 말해주는 스태프였다"며 "취향도 잘 맞았다. 공동작가가 있어서 다행이라고 생각한 게 대본을 보내고 피드백을 기다리거나 캐스팅과 투자를 기다리는 과정에서 서로 멘탈 케어가 잘됐다"고 웃었다.

10년 전 영화 시나리오가 8부작 시리즈로 확장되면서 캐릭터 역시 한층 풍성해졌다. 정 작가는 "인물에게 더 깊이 들어갈 수 있었다. 시나리오 쓰는 실력이 늘었을 수도 있고, 경희와 수정, 재홍과 보성, 아이들까지 각각의 인물에게 들어갈 수 있었던 것이 재미있었다"고 말했다.

이어 "구조적으로도 영화라면 시도하기 어려웠던 것들을 해볼 수 있었다. 1부 엔딩이 끝나면 2부를 기다리게 만드는 식의 작업도 재미있었다"고 설명했다.

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

특히 김혜수가 연기한 경희는 10년에 걸친 개발 과정에서 여러 직업을 거쳤다. 정 작가는 "경희는 직업 변천사가 많았다. 시민활동가도 있었고 아나운서, 정치가도 있었다"며 "어쨌든 중요한 포인트는 밖으로 드러나는 직업, 이미지가 중요한 직업이라는 것이었다. 그걸 여러 가지로 바꿔봤다"고 밝혔다.

그렇다면 제목은 어떻게 만들어졌을까. 정 작가는 "제 제목 센스가..."라며 말을 흐리더니 "영화 시나리오 버전의 제목은 '완벽한 이웃'이었다. 그런데 제작사 대표님이 이 제목은 안 된다고 하셨다"고 웃었다.

이어 "저희도 아이디어를 냈는데 재미없는 아이디어였다. 그러다 대표님이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'라고 했을 때 '이거다' 싶었다"며 "내가 생각했으면 좋았을 텐데 싶었다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com