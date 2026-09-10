[인터뷰②]'지금 불륜' 작가진 "신인 작가가 감히 김혜수…캐스팅 소식에 바로 소고기 쐈다"

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[스포츠조선 정빛 기자] '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 작가진이 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철과 함께 작품을 완성한 과정을 돌아봤다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 정은경, 박수린 작가는 10일 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "신인 작가인데 감히 김혜수 선배님을 원했었다"라며 "캐스팅이 현실로 됐다는 소식에 가족에 소고기를 사줬다"라고 했다.

지난 4일 마지막화를 공개한 '지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. 김혜수와 김지훈은 경희와 재홍 부부를, 조여정과 김재철은 수정과 보성 부부를 연기했다.

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정 작가는 김혜수 캐스팅 당시를 떠올리며 "정말 승천하는 기분이었다"고 웃었다.

사실 김혜수는 작품의 초기 기획 단계부터 정 작가가 경희 역으로 꿈꿨던 배우였다고. 정 작가는 "처음 기획했을 때도 김혜수 선배님이 해주셨으면 했다. 그 시간이 지나는 동안 선배님은 더 멋있고 굳건하게 자리하셨다"고 말했다.

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이어 "감독님이 '이 역할을 누가 했으면 좋겠느냐'고 물으셨는데, 신인 작가 작품에 제가 감히 이 이름을 말해도 될까 싶었다. 굉장히 쑥스러워하면서 '김혜수요…'라고 했다"고 당시를 재현했다.

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박 작가는 "저도 그때 가족들과 외식 중이었는데, 김혜수 선배님이 하신다는 말을 듣고 소고기를 쏘게 됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

'지금 불륜' 김혜수 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

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김혜수는 작가들이 그린 경희에 깊이를 더했다. 정 작가는 "원래 글을 쓸 때는 배우를 생각하지 않으려고 했다. 배우를 생각하면 머릿속으로 채워지는 게 많아져서 다른 사람에게 전달되지 않는다고 생각했다"면서도 "그래도 '해주시면 너무 좋겠다'는 생각을 왔다 갔다 하면서 썼다"고 했다.

이어 "선배님이 걸어오신 길이 있어서 그런지 시청자들도 경희에게 몰입을 잘해주셨던 것 같다. 대사와 행동 사이의 행간을 잘 메워주셨고, 저희가 쓴 것 이상으로 '경희가 왜 이런 행동을 했을까'를 연기로 보여주셨다"며 "강한 이미지를 가지고 있지만 여린 연기도 잘해주셨다. 경희가 강하기만 했다면 매력이 떨어졌을 텐데 순간순간을 표현해주셨다"고 고마운 마음을 표했다.

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실제로 김혜수의 의견으로 달라진 장면도 있었다. 박 작가는 "남편의 불륜을 알게 된 뒤 경희가 운다고 썼는데, 선배님이 울지 않는 게 좋겠다는 아이디어를 주셔서 그렇게 바뀌었다"고 밝혔다.

정 작가는 "배우들이 대본과 캐릭터를 해석하는 깊이가 남다르다는 것을 느꼈다"고 거들었다.

'지금 불륜' 조여정 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

수정 역의 조여정 역시 두 작가에게는 '왜 진작 생각하지 못했을까' 싶었던 캐스팅이었다. 정 작가는 "대표님이 먼저 말씀하셨던 것 같은데 듣자마자 '왜 생각 못 했지? 너무 딱인데?'라고 했다"며 "경희와 수정이 서로 상반되면서도 각각 사랑스러웠으면 했다. 여정 배우님이 가지고 있는 이미지가 좋았다"고 말했다.

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특히 첫 대본 리딩부터 확신이 들었다. 정 작가는 "1화 대본 리딩 때 큰 액팅이 없었는데도 전율이 있었다. '진짜 드라마가 만들어지는구나' 싶었다. 수정을 얼마나 사랑스럽게 만들어주실지가 느껴졌다"고 돌아봤다.

조여정이 직접 더한 디테일도 상당했다. 정 작가는 "나무젓가락으로 담배를 피우는 설정도 그렇고, 우아하고 싶지만 사실 우아하지 않은 행동을 할 때가 있다"며 "여정 배우님으로 그 담배를 피우면서 총총총 걷는 걸음걸이나 호들갑을 떠는 제스처가 더해졌다. 수정은 많은 작품에서 볼 법한 불륜녀일 수도 있는데 사랑받는 역할이 된 것은 여정 배우님께 감사드리는 부분"이라고 강조했다.

'지금 불륜' 김지훈. 사진제공=쿠팡플레이

재홍 역의 김지훈에 대해서는 5화에서 경희가 영상을 공개하는 장면을 꼽았다. 정 작가는 "초창기 기획 때부터 있던 장면이었다. 정보가 점진적으로 잘 쌓여서 뺨을 때리는 장면까지 가야 한다고 생각했고 공들여 썼다"며 "그런데 지훈 배우님이 정말 날아다니는 연기를 보여주셨다. 무릎으로 기는 것까지 너무 좋았다"고 웃었다.

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

보성 역의 김재철도 작가들의 예상을 뛰어넘었다. 정 작가는 "재철 배우님이 너무 잘해주셨다"며 "그렇게까지 자신을 내던져주실 줄은 몰랐다"고 말했다.

이어 "탈진하듯 울고, 정말 3000% 살려주셨다. 평소에는 굉장히 젠틀하시고 그동안 재벌 역할도 많이 하셨는데, 이번에 다 던져주셨다"며 "현장에서도 재철 배우 이야기를 많이 했다. 저는 그 장면을 보면서 울었다. 웃겨서"라고 말했다.

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

사실 배우들 또한 대본에 뜨거운 반응을 보냈다. 박 작가는 "7, 8부 대본이 처음 나왔을 때 배우분들이 칭찬을 많이 해주셨다. 그때 '우리 너무 행복하다'고 생각했다"고 했다. 정 작가는 "그 말을 기억해뒀다가 나중에 제 자존감이 떨어질 때 다시 듣고 싶다고 생각했다"고 웃었다.

두 작가가 집필 과정에서 끝까지 놓치지 않으려 한 원칙도 있었다. 정 작가는 "끝까지 유쾌하게 가자, 갑자기 신파가 되거나 교훈을 주려고 하지 말자, 속도감을 유지하자는 것이었다"고 설명했다. 박 작가는 "경희와 수정이 너무 다른 인물이기 때문에 둘 다 납득할 수 있도록 하자는 것을 중요하게 생각했다"고 말했다.

이창희 감독의 연출도 작가들이 만든 세계를 더욱 풍성하게 했다. 정 작가는 "스타일리시한 연출에 대해서는 의심이 없었다. 전작들에도 은근히 코미디가 있어서 잘해주실 것 같았다"며 "실제로 아이디어가 굉장히 좋으시다"고 말했다.

특히 "감독님 연출에서 좋아하는 부분은 잠깐 등장하는 인물도 허투루 쓰지 않는다는 것"이라며 "수정의 병원에서 사진을 찍을 때 간호사들이 셀카를 찍는 것도 감독님이 넣으신 장면이다. 그런 깨알 같은 디테일이 현실감을 만들어줬다. 저 장면 안에서 사람들이 실제로 살아가고 있는 것처럼 연출해주셨다"고 설명했다.

경희와 재홍의 요가 장면 역시 배우와 감독의 아이디어가 더해지며 확장됐다. 정 작가는 "지훈 배우가 캐스팅된 뒤 저희도 요가 장면을 넣었는데, 감독님이 수정이 혼자 요가 동작을 하는 장면을 추가하셨다"며 "그걸 보면 '수정이 재홍과 함께 요가도 했겠구나'를 상상할 수 있다. 그런 디테일이 좋았다"고 했다.

작품의 엔딩은 처음부터 정해져 있었다고. 정 작가는 "자기 욕망을 채우고 가진 것을 지키려고 하는 사람들, 그리고 그것을 좋게 보는 문화 속에서 이들의 욕망을 풍자하고 싶었다"며 "마지막에 결국 지키기는 했는데, '진짜 이게 지킨 건가', '정말 징벌을 받지 않은 건가'라는 생각을 할 수 있다고 봤다. 다만 그것을 무게 잡고 이야기하고 싶지는 않았다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com