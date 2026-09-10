[인터뷰③]김혜수가 '이숙캠'에?…'지금 불륜' 작가진 "이번엔 불행팔이"

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 작가진이 마지막화 이후 네 인물의 이야기를 상상했다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 정은경, 박수린 작가는 10일 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "신인 작가인데 감히 김혜수 선배님을 원했었다"라며 "캐스팅이 현실로 됐다는 소식에 가족에 소고기를 사줬다"라고 했다.

지난 4일 마지막화를 공개한 '지금 불륜'은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. 김혜수와 김지훈은 경희와 재홍 부부를, 조여정과 김재철은 수정과 보성 부부를 연기했다.

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두 작가가 작품 공개 후 특히 눈여겨본 것은 경희와 수정의 케미스트리에 대한 시청자 반응이었다. 박 작가는 "김혜수 선배님과 조여정 선배님이 함께하는 장면이 더 많았으면 좋겠다는 반응을 보고 아쉬웠다. '더 쓸걸'이라는 생각이 들었다"며 "두 분의 케미가 너무 좋았다"고 말했다.

정 작가 역시 "처음 설계할 때 두 캐릭터는 친해질 수는 없지만 막판에는 협력했으면 좋겠다고 생각했다. 결국 거기까지 가는 여정이었다"고 설명했다.

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이어 "인물들이 적은 편이라 여러 조합의 케미를 보여주고 싶었다. 그런데 8부에서 두 분이 대화하는 모습을 보고 저희도 '두 사람 장면을 더 만들걸'이라는 이야기를 많이 했다"며 "두 사람을 더 보고 싶다는 반응이 많았다. 현장에서도 두 분의 케미가 정말 좋다고 느꼈다"고 밝혔다.

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시청자들이 원한 만큼, 경희와 수정은 어떻게 지내고 있을지에도 궁금증이 생긴다. 정 작가는 "수정은 굉장히 강해졌다고 생각한다. 처음에는 공주님 같았지만 산전수전을 다 겪었다. 경희는 당연히 어떤 상황에서도 다시 일어설 수 있는 사람"이라고 했다.

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두 사람의 기묘한 공조도 계속될 가능성이 있다. 정 작가는 "서로 견제하고 감시하면서 지내겠지만 뭔가 큰 문제가 하나 닥치면 또 협력할 수밖에 없을 것 같다"고 상상했다.

이어 "예를 들어 별장에 도로가 뚫린다고 하면, 별장을 옮겨야 되는 상황이다. 이때 어떻게 해야 할지 고민하다가, 결국 모두 함께 이장 작업을 해야 하지 않을까"라고 웃으며 "경희는 '이혼숙려캠프'에 나갈 수도 있을 것 같다. 불행팔이로"라고 덧붙여, 웃음을 샀다.

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그도 그럴 것이, 경희는 극 초반부터 '화목한 가족' 이미지를 앞세워 대중의 사랑을 받아온 인플루언서이자 유튜버다. 남편 재홍(김지훈), 딸 예지와 함께 완벽한 가족의 모습을 콘텐츠로 만들며 자신의 영향력을 키워온 만큼, 가족의 균열마저 또 다른 방식으로 활용할 가능성도 있다는 것이다.

'지금 불륜' 조여정 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

수정과 보성의 이혼 과정 역시 또 하나의 이야깃거리다. 작품에서는 이들이 어떻게 사랑했고, 왜 헤어지는지에 대해 구체적으로 나오지 않기 때문.

정 작가는 "수정과 보성의 이혼 과정도 흥미로울 것 같다. 굉장히 처절했을 것 같다"며 "옛날 영화 '장미의 전쟁'처럼 풀어도 재미있을 것 같다. 수정은 보성을 굉장히 사랑했을 것이라고 생각한다"고 말했다.

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경희와 보성의 아슬아슬한 관계에 대해서도 해석을 내놨다. 정 작가는 "경희가 보성을 만나는 순간은 경희가 가장 무너져 있던 때였다. 사업과 모든 것을 위해 달려왔는데 가족까지 무너진 상황이었다"며 "평소의 경희라면 하지 않았을 선택이었을 것"이라고 설명했다.

반면 보성에 대해서는 "보성은 어느 정도 의도를 하고 노렸던 것 같다. '언젠가 한번'이라고 생각했을 것 같다"고 짚었다.

'지금 불륜' 김지훈. 사진제공=쿠팡플레이

'지금 불륜'은 불륜에서 시작하지만 이야기가 진행될수록 그보다 더 큰 사건과 인간의 욕망을 들춰낸다. 그러나 작가들은 작품을 통해 특정한 메시지를 전달하는 것이 우선은 아니었다고 선을 그었다.

정 작가는 "무언가가 꼭 보였으면 좋겠다는 것은 없었다. '메시지를 내자'고 시작한 작품은 아니었다"면서도 "가족을 지키고 자신이 소유한 것을 지키고, 더 높은 계층으로 올라가고 싶은 욕망이 있는데 그것을 위해 다른 사람들이 피해를 입어도 괜찮은가라는 생각은 했다"고 말했다.

이어 "욕망과 이기심을 풍자하고 싶어서 블랙코미디로 다룬 부분은 있다"며 "쓰다 보니 저 자신의 찌질함과 하찮음에 대해서도 생각하게 됐다. 집필 과정 자체가 우리의 욕망을 생각하고 들여다보는 쪽에 가까워졌다"고 털어놨다.

제목처럼 '불륜이 문제가 아니라면 대체 무엇이 문제인가'라는 질문은 결국 '가족을 지킨다는 것은 무엇인가'로 이어졌다. 정 작가는 "내용상 불륜보다 더 큰 문제들이 벌어지지만, 결국 '가족을 지킨다는 것은 무엇을 의미하는가'를 생각해보려고 했다"고 밝혔다.

그러면서 "형식적인 가족은 지켜졌다. 그런데 개개인의 마음도 지켜졌나. 이들은 행복한가. 바람만 피우지 않으면 가족을 지키는 건가"라며 "평소에도 그런 것에 의문을 가지는 편인데 작품에도 조금은 드러나지 않았나 싶다"고 말했다.

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

'지금 불륜'은 쿠팡플레이 1위에 오르며 시청자들의 호응을 얻고 있다. 정 작가는 "저도 민서처럼 공부를 못하는 아이였는데 살다 보니 1등도 해본다"고 너스레를 떨며 "엄마에게 자랑하고 싶다"고 기뻐했다.

이어 "더 많은 분이 봐주셨으면 좋겠다. 추석 연휴에 볼 수 있는 가족 시리즈물이고, 몰아보기에 딱 좋다. 보면서 가족을 더 생각할 수도 있을 것"이라고 추천했다. 박 작가는 "더 오래 1등으로 남아 있고 싶다"고 솔직한 바람을 전했다.

아직 작품을 보지 않은 시청자들에게 정 작가는 "자극적이려고 자극적인 것을 넣은 작품은 아니다. 웃음이 터질 것 같지 않은 소재와 상황 속에서도 웃을 수 있는 작품"이라며 "그런 작품을 보고 싶다면 재미를 느끼실 수 있을 것 같다"고 말했고, 박 작가 역시 "한 번에 몰아볼 때의 재미가 있는 작품이다. 쉬는 동안 한 번에 몰아보셨으면 좋겠다"고 전했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com