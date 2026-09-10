'엄태웅♥' 윤혜진, 가슴뼈 선명한 비키니 몸매..타고난 발레리나는 다르네

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 세련된 스타일링을 선보인 근황을 공개했다.

윤혜진은 10일 자신의 계정에 "꿈인가"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 거울 앞에서 셀카를 찍고 있는 윤혜진의 모습이 담겼다. 윤혜진은 비키니 위에 민소매 홀터넥 톱을 매치해 스타일리시하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다.

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특히 발레리나 출신다운 가녀린 실루엣이 시선을 사로잡는다. 군살 없이 늘씬한 몸매와 특유의 우아한 분위기가 어우러지며 남다른 존재감을 드러냈다. 과감하면서도 세련된 스타일링을 자신만의 매력으로 소화하며 눈길을 끌었다.

한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 국립발레단 수석무용수 출신인 윤혜진은 결혼과 출산 이후에도 꾸준히 발레와 인연을 이어왔다.

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특히 지난달에는 서울 강동아트센터 소극장에서 열린 최태지의 발레 오픈 리허설 무대에 올라 약 14년 만에 발레리나로 무대에 복귀해 화제를 모았다. 오랜 공백을 깨고 다시 발레 무대에 선 윤혜진이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com