넥슨 'FC 모바일', K리그 클래스 출시 기념 오프라인 이벤트 연다

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넥슨이 'FC 모바일'에 K리그의 실제 활약상을 담은 신규 클래스를 선보이고, 축구팬과 직접 만나는 오프라인 이벤트를 마련한다.

넥슨은 17일 업데이트를 통해 'FC 모바일'에 'K리그' 클래스를 추가한다고 10일 밝혔다. 이를 기념해 19일 안양종합운동장과 20일 전주월드컵경기장에서 열리는 K리그 경기 현장에서 다양한 이벤트를 진행한다.

'K리그' 클래스는 올해 K리그에서 선수들이 보여준 경기력과 활약을 게임에 반영한 콘텐츠다. 현역 K리그 선수뿐 아니라 현재 K리그에서 감독이나 코치로 활동하고 있는 레전드 선수들도 포함해 K리그를 게임 안에서 폭넓게 경험할 수 있도록 구성했다.

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오프라인 행사는 19일 FC안양과 울산 HD FC의 경기가 열리는 안양종합운동장과 20일 전북 현대 모터스와 광주FC가 맞붙는 전주월드컵경기장에서 진행된다. 경기장을 찾은 관람객은 현장에서 'FC 모바일'을 직접 체험하고 다양한 보상도 받을 수 있다.

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현장 QR코드를 통해 게임을 다운로드한 뒤 쿠폰을 입력하면 'K리그 클래스 선수팩'을 받을 수 있다. 게임 접속을 인증한 이용자에게는 'K리그 클래스 브랜드 스티커'를 제공한다. 'K리그' 클래스 챕터4의 스킬 게임 플레이를 인증하면 한정판 커스텀 키캡 또는 플레이스타일 클리커 중 하나를 받을 수 있다.

경기장 곳곳에 배치된 '그린 카트'를 찾아 게임 플레이를 인증하는 미션도 마련된다. 미션 단계에 따라 현장 보상이 지급되며, 챕터5 게임 플레이를 인증한 이용자에게는 응원 구단 선수단 사인 유니폼 또는 인게임 성장 아이템을 제공한다.

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게임 안에서 K리그를 구현하는 데 그치지 않고 실제 경기장을 활용해 이용자 접점을 넓힌 것이 이번 행사의 특징이다. 특히 현역 선수와 K리그 레전드를 함께 담은 클래스를 앞세운 만큼 게임 이용자뿐 아니라 경기장을 찾는 축구팬까지 자연스럽게 끌어들이려는 시도라 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com