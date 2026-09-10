[인터뷰①]류수정 "이해인, '러블리즈 아닌 너만의 앨범 만들자'…그 말에 이적 결심"

류수정. 사진제공=올마이애닉도츠

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 류수정이 독립 레이블 운영을 마치고 올마이애닉도츠에 새 둥지를 튼 배경을 밝혔다.

류수정은 최근 스포츠조선과 만나 "이해인 올마이애닉도츠 CCO의 제안이 이적을 결심하는 데 큰 영향을 줬다"며 "'러블리즈 류수정'으로 기억되는 것에서 나아가, 너만의 앨범으로 많은 분에게 알려졌으면 좋겠다고 했다. 덕분에 과감하게 선택할 수 있었다"고 말했다.

류수정은 11일 네 번째 미니앨범 '올 더 컬러스 아이 엠'을 발표한다. 지난해 미니 3집 '뉴 카' 이후 약 1년 2개월 만의 미니앨범이자, 최근 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠와 전속계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 신보이기도 하다.

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류수정은 "솔로 앨범 활동을 하면서 가장 오랜 기간 공백을 가졌다. 설레는 마음으로 발매를 기다렸고 기분이 좋다"며 컴백 소감을 밝혔다.

류수정. 사진제공=올마이애닉도츠

2021년 울림엔터테인먼트를 떠난 류수정은 이듬해 독립 레이블 하우스 오브 드림스를 설립하고 홀로서기에 나섰다. 직접 레이블을 운영하며 자신의 음악을 만들어왔던 류수정은 최근 올마이애닉도츠와 손잡고 새로운 출발을 알렸다.

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특히 이 과정에는 올마이애닉도츠 이해인 CCO의 제안이 결정적인 역할을 했다. 두 사람에게 이전까지 별다른 친분은 없었다고.

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류수정은 "전 레이블과 계약이 끝나고 혼자 한다고 인스타그램에 올렸는데 연락이 왔다. 같이 이야기를 하면서 해인 언니가 '수정이의 또 다른 가능성을 열어주고 싶다'고 했다"고 떠올렸다.

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이어 "제가 솔로로 활동하기는 했지만 아직 많은 분에게 '러블리즈 류수정'으로 기억에 남는다고 생각했다. 언니는 '너만의 앨범으로 많은 분이 알 수 있도록 했으면 좋겠다'고 했다. 덕분에 과감하게 선택할 수 있게 됐다"고 설명했다.

이해인의 강단 있는 디렉팅에도 신뢰가 생겼다. 류수정은 "여가수로 활동하다 보면 '앞머리를 어떻게 할까' 같은 고민도 하는데, 언니가 강단 있게 '잘라보자'고 했다. 딱 자를 줄 아는 사람이라는 점이 마음에 들었다"고 웃었다.

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그러면서 "언니의 의견과 제 의견을 나누면서 이번에는 언니의 의견을 따라가려고 했다. 프로듀서님도 언니의 소개로 같이 작업하게 됐고, 스타일링에서도 언니가 강단 있게 선택해줬다"고 말했다.

류수정. 사진제공=올마이애닉도츠

직접 레이블을 운영했던 만큼, 독립 아티스트와 소속사가 있는 아티스트의 차이도 누구보다 현실적으로 체감했다.

류수정은 "혼자 할 때는 예산이 말도 안 되게 적었다. 내가 하고 싶은 것을 할 수 있다는 자유가 있지만 예산이 적으니 결국 자유도도 적어진다"며 "회사에 들어오면 예산은 늘어나지만 여러 사람의 의견이 들어가면서 제 생각처럼 안 나올 때도 있다"고 솔직하게 말했다.

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이어 "이번에는 적당한 예산 안에서 하고 싶은 것을 적당히 한 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

새 앨범에서는 수록곡 6곡 모두 뮤직비디오로 제작하는 시도도 했다. 류수정은 "이번 앨범 뮤직비디오도 6개라 예산을 줄여서 만들었다"며 "뮤직비디오만큼은 서사대로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

류수정의 네 번째 미니앨범 '올 더 컬러스 아이 엠'은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com