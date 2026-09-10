[인터뷰①]류수정 "이해인, '러블리즈 아닌 너만의 앨범 만들자'…그 말에 이적 결심"

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 류수정이 독립 레이블 운영을 마치고 올마이애닉도츠에 새 둥지를 튼 배경을 밝혔다.
류수정은 최근 스포츠조선과 만나 "이해인 올마이애닉도츠 CCO의 제안이 이적을 결심하는 데 큰 영향을 줬다"며 "'러블리즈 류수정'으로 기억되는 것에서 나아가, 너만의 앨범으로 많은 분에게 알려졌으면 좋겠다고 했다. 덕분에 과감하게 선택할 수 있었다"고 말했다.
류수정은 11일 네 번째 미니앨범 '올 더 컬러스 아이 엠'을 발표한다. 지난해 미니 3집 '뉴 카' 이후 약 1년 2개월 만의 미니앨범이자, 최근 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠와 전속계약을 체결한 뒤 처음 선보이는 신보이기도 하다.
류수정은 "솔로 앨범 활동을 하면서 가장 오랜 기간 공백을 가졌다. 설레는 마음으로 발매를 기다렸고 기분이 좋다"며 컴백 소감을 밝혔다.
2021년 울림엔터테인먼트를 떠난 류수정은 이듬해 독립 레이블 하우스 오브 드림스를 설립하고 홀로서기에 나섰다. 직접 레이블을 운영하며 자신의 음악을 만들어왔던 류수정은 최근 올마이애닉도츠와 손잡고 새로운 출발을 알렸다.
특히 이 과정에는 올마이애닉도츠 이해인 CCO의 제안이 결정적인 역할을 했다. 두 사람에게 이전까지 별다른 친분은 없었다고.
류수정은 "전 레이블과 계약이 끝나고 혼자 한다고 인스타그램에 올렸는데 연락이 왔다. 같이 이야기를 하면서 해인 언니가 '수정이의 또 다른 가능성을 열어주고 싶다'고 했다"고 떠올렸다.
이어 "제가 솔로로 활동하기는 했지만 아직 많은 분에게 '러블리즈 류수정'으로 기억에 남는다고 생각했다. 언니는 '너만의 앨범으로 많은 분이 알 수 있도록 했으면 좋겠다'고 했다. 덕분에 과감하게 선택할 수 있게 됐다"고 설명했다.
이해인의 강단 있는 디렉팅에도 신뢰가 생겼다. 류수정은 "여가수로 활동하다 보면 '앞머리를 어떻게 할까' 같은 고민도 하는데, 언니가 강단 있게 '잘라보자'고 했다. 딱 자를 줄 아는 사람이라는 점이 마음에 들었다"고 웃었다.
그러면서 "언니의 의견과 제 의견을 나누면서 이번에는 언니의 의견을 따라가려고 했다. 프로듀서님도 언니의 소개로 같이 작업하게 됐고, 스타일링에서도 언니가 강단 있게 선택해줬다"고 말했다.
직접 레이블을 운영했던 만큼, 독립 아티스트와 소속사가 있는 아티스트의 차이도 누구보다 현실적으로 체감했다.
류수정은 "혼자 할 때는 예산이 말도 안 되게 적었다. 내가 하고 싶은 것을 할 수 있다는 자유가 있지만 예산이 적으니 결국 자유도도 적어진다"며 "회사에 들어오면 예산은 늘어나지만 여러 사람의 의견이 들어가면서 제 생각처럼 안 나올 때도 있다"고 솔직하게 말했다.
이어 "이번에는 적당한 예산 안에서 하고 싶은 것을 적당히 한 것 같다"고 만족감을 드러냈다.
새 앨범에서는 수록곡 6곡 모두 뮤직비디오로 제작하는 시도도 했다. 류수정은 "이번 앨범 뮤직비디오도 6개라 예산을 줄여서 만들었다"며 "뮤직비디오만큼은 서사대로 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
류수정의 네 번째 미니앨범 '올 더 컬러스 아이 엠'은 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com