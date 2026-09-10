변우석, '130억' 한남더힐 주민됐다..'선업튀' 2년 만에 전액 현금 매입

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 변우석이 서울 한남동 고급 주택 '한남더힐'을 130억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

10일 한국경제TV 보도에 따르면 변우석은 지난 5월 서울 용산구 한남동에 위치한 '한남더힐' 전용면적 235㎡ 규모의 한 가구를 매입했다. 이후 지난 2일 잔금을 치르고 소유권 이전까지 마친 것으로 전해졌다.

등기부등본상 해당 주택에 별도의 근저당권이 설정되지 않은 것으로 알려지면서, 매입 대금 전액을 현금으로 지불한 것으로 추정되고 있다.

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2011년 준공된 '한남더힐'은 총 600가구 규모의 대표적인 고급 주거단지다. 저층 설계를 기반으로 남산과 한강을 동시에 조망할 수 있는 입지적 장점을 갖췄으며, 외부인의 접근을 제한하는 철저한 보안 시스템으로도 유명하다.

이 같은 이유로 재계 인사들은 물론 유명 연예인들의 주거지로도 잘 알려져 있다. 방탄소년단 RM과 지민을 비롯해 배우 소지섭, 가수 이승철 등이 거주하는 것으로 알려지며 대표적인 연예인·유명인 주거지로 꼽혀왔다.

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변우석은 모델로 연예계에 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 2016년 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'를 통해 연기자로 전향한 그는 이후 꾸준히 작품 활동을 이어가며 자신의 입지를 다졌다.

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특히 2024년 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 주연 류선재 역을 맡아 국내를 넘어 글로벌 팬덤을 확보하며 신드롬급 인기를 끌었다. 작품의 흥행과 함께 변우석 역시 단숨에 대세 배우 반열에 올라섰다.

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이후 광고계에서도 높은 주가를 이어가며 다수의 브랜드 모델로 활약하는 등 연예계 대표 스타로 자리매김했다. 배우로서의 인지도와 영향력이 크게 높아진 가운데 130억 원대 고급 주택을 매입한 것으로 알려지면서 그의 남다른 행보에도 관심이 쏠리고 있다.