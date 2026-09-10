류수정, 미니 4집 6개 트랙 전곡 MV 공개…영화 한 편처럼 '정주행 재미'

류수정. 사진제공=올마이애닉도츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 류수정이 컴백을 하루 앞두고 미니 4집 전곡 뮤직비디오 공개라는 파격적인 프로모션을 예고했다.

류수정은 지난 9일 공식 SNS를 통해 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'(올 더 컬러스 아이 엠) 전곡 뮤직비디오 공개 일정을 담은 타임테이블 이미지를 공개했다.

공개된 타임테이블에 따르면 오늘(10일) 오후 6시 수록곡 'Crying to'(크라잉 투)를 시작으로, 앨범 발매 당일인 11일에는 타이틀곡 'Diamond'(다이아몬드) 뮤직비디오가 베일을 벗는다. 이어 12일 'Lucky Charms'(럭키 참스), 13일 'shoulda woulda coulda'(슈다 우다 쿠다), 14일 'Birthday Cake'(버스데이 케이크), 15일 'Friendly Fire'(프렌들리 파이어) 뮤직비디오가 순차적으로 오픈된다. 마지막날인 16일에는 6개 뮤직비디오를 한 번에 감상할 수 있는 합본 영상이 최종 공개된다.

Advertisement

앞서 류수정은 신비로운 무드의 'Diamonds so bright'(다이아몬드 쏘 브라이트), 금발 변신으로 도회적인 매력을 뽐낸 'Feeling alright'(필링 올라이트), 과감한 숏컷 스타일로 개성을 더한 'Diamonds so kitsch'(다이아몬드 쏘 키치), 시크한 아우라의 'Diamonds on me'(다이아몬드 온 미)까지 총 4가지 버전의 콘셉트 포토를 선보였다. 한 편의 영화 스틸컷을 연상시키는 비주얼로 하나의 이미지로 규정할 수 없는 다채로운 매력을 증명해 뮤직비디오에도 기대감이 쏠린다.

이번 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'은 틀에 갇히지 않는 류수정 고유의 깊은 내면을 담은 앨범이다. 상처를 포용하며 단단해지는 시간과 자신만의 빛을 찾아가는 진솔한 여정을 그린다.

Advertisement

아울러 류수정은 오는 17일 새 앨범 발매 기념 오프라인 팬 이벤트를 열고 팬들과 만난다. 컴백에 이어 펼쳐질 이번 이벤트를 통해 팬들과 한층 가깝게 만날 류수정의 행보에 관심이 모인다.

Advertisement

그룹 러블리즈 리드보컬로 대중에 많은 사랑을 받은 류수정은 독보적인 음색과 작사·작곡 역량을 겸비한 싱어송라이터다. 최근 종합 엔터테인먼트사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속계약을 체결하고 첫 음악 활동을 선보인다.

Advertisement

류수정은 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 4집 'ALL THE COLORS I AM'을 발매한다. 이에 앞서 오늘(10일) 오후 6시 공식 유튜브 채널에 수록곡 'Crying to' 뮤직비디오를 선공개한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com