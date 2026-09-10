이지혜 딸 맞네...9살 태리, 노래방서 고음 폭발 '예체능 DNA의 힘'

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이지혜의 딸 태리(9) 양이 엄마를 쏙 빼닮은 남다른 노래 실력과 끼를 뽐냈다.

10일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "이지혜 딸 초2 태리, 아이돌급 노래 실력"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 딸 태리 양과 노래방을 찾은 이지혜의 모습이 담겨있다. 이때 마이크를 잡은 태리 양은 노래가 시작되자 온몸으로 리듬을 타며 열정적으로 노래를 불렀다. 이어 완벽한 음정과 박자는 물론 높은 음역대의 고음까지 거침없이 소화하며 엄마를 꼭 닮은 노래 실력을 자랑해 눈길을 끈다.

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이어 태리 양은 100점을 받자 카메라를 향해 브이 포즈를 취하며 행복한 미소를 지어 웃음을 안겼다.

노래뿐만이 아니었다. 태리 양은 음악에 맞춰 자연스럽게 춤까지 선보이며 넘치는 끼와 흥을 발산했다. 노래와 춤을 모두 즐기는 모습에서 엄마 이지혜를 닮은 예체능 DNA가 엿보였다.

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딸에게 마이크를 뺏긴 이지혜는 태리 양 옆에서 마이크 없이 노래를 열창, 이때 엄마와 딸은 서로를 쏙 빼닮은 표정과 모습으로 노래에 몰입해 웃음을 안겼다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com