신세경, 400억대 강남 빌라 매입설…소속사 “사생활 확인 어려워”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신세경이 서울 강남의 초고가 빌라를 매입했다는 보도가 나온 가운데 소속사는 "사생활이라 확인이 어렵다"고 전했다.

10일 텐아시아는 신세경이 서울 강남구 삼성동에 조성되는 하이엔드 주거시설 '라브르27'(L'ARBRE 27)을 매입하고 내년 입주를 준비 중이라고 보도했다.

라브르27은 서울 강남구 삼성동 90-20번지 일원에 들어서는 고급 주거시설로 현대건설이 시공을 맡았다. 2개 동, 총 27가구 규모로 조성되며 청담동과 인접해 있다. 코엑스와 봉은사, 한강 등 강남 주요 생활권과 가깝고 삼성역 일대 영동대로 지하공간 복합개발 등의 수혜도 기대되는 지역이다.

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분양업계에 따르면 이곳의 슈퍼펜트하우스 P1·P2 타입은 400억원대 수준에 공급된 것으로 알려졌다. 6층 테라스하우스 C7 타입은 약 195억원, 가든하우스는 260억원대부터, 일반 테라스하우스는 140억원대부터 가격이 형성된 것으로 전해졌다.

최고 분양가가 400억원대에 이른다는 사실이 알려지면서 신세경이 '400억원대 빌라'를 매입했다는 관심도 이어졌다.

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이와 관련해 신세경 소속사 측은 즉답을 피했다.

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신세경은 지난 2월 개봉한 류승완 감독의 영화 '휴민트'에서 북한 식당 종업원 채선화 역을 맡아 조인성, 박정민, 박해준 등과 호흡을 맞췄다. 해당 작품으로 지난 5월 개최된 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 조연상을 받으며 연기력을 인정받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com