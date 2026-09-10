BTS 슈가·지민, 주얼리 취향 통했네…무대 위 빛난 실버 포인트

사진=그린다이아 제공

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가와 지민이 월드 투어에서 국내 주얼리 브랜드의 제품을 착용한 모습이 포착돼 주목받고 있다.

슈가와 지민은 최근 미국에서 진행된 공연에서 랩다이아몬드 하이주얼리 브랜드 그린다이아의 팔찌와 목걸이를 각각 착용했다. 서로 다른 분위기의 스타일링을 선보였지만 묵직한 실버 소재를 활용해 세련된 무대 패션을 완성했다는 점에서 눈길을 끌었다.

공개된 사진 속 슈가는 검은색 티셔츠에 굵기가 다른 실버 체인 목걸이를 여러 겹 착용했다. 손목에는 블랙 다이아몬드가 세팅된 실버 팔찌를 매치했다. 다른 무대에서는 흰색 민소매 상의 위에 오버사이즈 데님 셔츠를 걸치고 투명한 안경을 썼다. 굵은 체인 목걸이와 여러 개의 반지, 양 손목에 착용한 팔찌로 무대 의상을 완성했다.

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슈가가 착용한 팔찌는 '그린다이아'의 '노바 925 실버 블랙 체인Ⅱ 팔찌'다. 925 실버 소재에 천연 블랙 다이아몬드가 세팅된 제품이다.

지민은 지난 5일 로스앤젤레스 공연에서 같은 브랜드의 천연석 목걸이를 착용했다. 사진 속 지민은 분홍색 줄무늬 티셔츠와 검은색 뿔테 안경 차림으로 파란색 천연석 목걸이와 실버 펜던트 목걸이를 겹쳐 착용하고 있다. 지민이 착용한 제품은 천연 사파이어와 925 실버 불가사리 펜던트를 조합한 '내추럴 젬스' 목걸이로 알려졌다.

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그린다이아의 '노바 콜렉션'은 925 실버에 천연 블랙 다이아몬드와 화이트 랩다이아몬드를 사용한 실버 주얼리 라인이다. 목걸이와 팔찌 등 여러 제품으로 구성됐다.

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한편 방탄소년단은 현재 전 세계 주요 도시를 순회하는 월드투어 'ARIRANG'을 진행하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com