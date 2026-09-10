임창정, 걸그룹 만들려고 '소주 한 잔' 저작권 팔더니…"뮤비 영화화하고파"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 임창정이 대표곡 '소주 한 잔' 뮤직비디오를 영화로 만들고 싶다는 바람을 밝혔다.

앞서 걸그룹 제작비를 마련하기 위해 이 곡을 포함한 약 160곡의 저작권을 팔았다고 고백한 바 있어 더욱 눈길을 끌었다.

임창정은 10일 방송된 MBC FM4U '손태진의 트로트 라디오' 3·4부에 출연해 손태진과 대표곡에 얽힌 추억부터 신곡 이야기까지 다양한 대화를 나눴다.

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이날 손태진은 싱가포르에서 성장하던 시절 현지 노래방에서 남성들이 고음에 도전할 때 즐겨 부르던 노래로 임창정의 '소주 한 잔'을 꼽았다.

이에 임창정은 "'소주 한 잔' 뮤직비디오를 영화로 만들고 싶다는 생각이 있다"며 "기회가 되면 해보고 싶다"고 말했다. 오랜 시간 사랑받은 대표곡의 이야기를 영화 콘텐츠로 확장하고 싶다는 뜻을 내비친 것이다.

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앞서 임창정은 2022년 MBC '라디오스타'에 출연해 자신이 제작한 걸그룹 미미로즈의 데뷔 비용을 마련하기 위해 토지 등 자산과 '소주 한 잔'을 포함한 약 160곡의 저작권을 팔았다고 밝혔다.

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당시 임창정은 "이것저것 다 팔았다"며 저작권을 처분한 데 대한 아쉬움을 드러내면서도 "그래서 더 욕심이 생기고 열심히 곡을 써야겠다는 생각이 든다"고 털어놨다. 걸그룹 제작을 위해 대표곡 저작권까지 매각했던 그가 이번에는 '소주 한 잔' 영화화를 새로운 꿈으로 제시한 셈이다.

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이어 청취자의 신청곡으로 '소주 한 잔'이 나오자 임창정은 "몇 잔이라도 불러드리겠다"며 자리에서 일어나 즉석 라이브를 선보였다. 특유의 호소력 짙은 목소리와 흔들림 없는 고음으로 무대를 완성하자 방청객들은 그의 이름을 연호하며 뜨겁게 호응했다.

신곡 '탓탓탓'에 대한 이야기도 이어졌다. EDM과 트로트를 결합한 세미 트로트 장르에 도전한 임창정은 자신의 음악이 오래전부터 트로트와 자연스럽게 맞닿아 있었다고 설명했다.

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그는 "'문을 여시오'도 트로트 장르고, '이미 나에게로' 역시 제가 발라드로 불러서 그렇지 트로트라고 볼 수 있다"며 "제 노래 중 많은 곡이 트로트에 뿌리를 두고 있다"고 말했다.

자신의 기존 노래들을 트로트로 편곡해 부를 계획도 밝혔다. 임창정은 '내가 저지른 사랑'을 즉석에서 트로트 버전으로 소화했고, 이를 들은 손태진이 박수를 치며 감탄하자 "제 노래 자체가 트로트에 기반을 두고 있어서 다 잘 어울린다"고 자신감을 보였다.

임창정은 '탓탓탓'의 일부를 직접 부른 뒤 "뭐든 성실하게 한다면 못 하는 게 없다"며 곡에 담긴 긍정적인 메시지도 전했다. 또한 작사가인 베스트셀러 작가와 술을 마시며 나눈 대화에서 영감을 얻어 가사가 완성됐다고 탄생 비화를 공개했다.

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한편 임창정은 지난 7월 EDM 사운드를 접목한 세미 트로트 신곡 '탓탓탓'을 발매했다.

narusi@sportschosun.com