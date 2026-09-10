한고은, 욕실서 쓰러져 기어 나왔는데…이번엔 ♥남편까지 '응급 시술'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한고은이 욕실에서 미끄러져 기어 나올 정도로 크게 다친 사실을 고백했다.

자신이 가까스로 회복하던 중에는 남편 신영수까지 허리디스크로 응급 시술을 받으며 부부가 잇달아 건강 이상을 겪었다.

10일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '촬영 중 울면서 전화 온 남편…결국 새벽 4시 병원으로 달려갔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 한고은은 약 2주 전 욕실에서 발생한 사고를 떠올렸다. 피곤한 상태로 씻기 위해 욕실에 들어갔다가 바닥에 있던 물기를 미처 발견하지 못하고 그대로 미끄러졌다는 것.

한고은은 "미끄러지는 순간 뭔가를 잡으려고 했는데 손도 같이 미끄러졌다"며 "우리 집 욕실 바닥이 대리석인데 그곳에 몸을 제대로 부딪쳤다"고 설명했다.

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충격이 상당했던 탓에 곧바로 몸을 일으킬 수도 없었다. 그는 "그 순간 아무 생각도 안 들고 소리도 나오지 않았다. 욕실 바닥에 10분 정도 그대로 누워 있었던 것 같다"고 회상했다.

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이어 "정말 기어서 나왔다. 숨 쉬는 것도 힘들었고 눕거나 앉았다가 일어나는 것도 어려웠다"며 "기침도 못 하고 화장실에 가는 것조차 힘들 정도로 고생했다"고 털어놨다.

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한고은이 사고 후 조금씩 회복하던 무렵에는 남편 신영수가 허리디스크로 쓰러졌다. 그는 "나와 배턴 터치를 하듯 남편이 드러누웠다"며 부부가 연이어 아프게 된 상황을 전했다.

신영수는 평소 허리디스크 증상이 있었고, 최근 무리한 운동을 한 뒤 통증이 심해진 것으로 전해졌다. 한고은은 "나이가 들면 운동도 함부로 하면 안 된다. 남편이 운동을 너무 과하게 한 것 같다"며 "결국 디스크가 탈출했다"고 밝혔다.

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당시 촬영 중이던 한고은에게 신영수는 허리가 심하게 아프다며 병원에 가보겠다고 연락했다. 처음에는 혼자 운전할 수 있을 것으로 생각했지만, 병원에 도착했을 때는 휠체어를 타고 들어가야 할 만큼 상태가 악화해 있었다.

신영수는 "디스크가 터졌다. 오른쪽 다리 아래로 방사통이 내려오면서 약간 마비된 것처럼 느껴졌다"며 "여러 병원을 찾아갔지만 효과가 없어 다른 병원에 갔더니 응급으로 바로 시술해야 한다고 했다"고 설명했다.

결국 신영수는 눌린 신경 주변에 약물을 주입하는 신경성형술을 받았다. 그러나 첫 시술 이후에도 통증이 쉽게 가라앉지 않았고, 병원에서 혼자 움직이는 것조차 어려웠다고 한다.

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한고은은 "남편이 울면서 전화했다. 너무 아프고 시술을 받았는데도 하나도 나아진 것 같지 않다고 했다"며 "배도 고프고 목도 마른데 물을 뜨러 갈 수도 없었다"고 말했다.

하지만 한고은은 당시 새벽 4시까지 이어지는 촬영 중이라 곧바로 남편에게 갈 수 없었다. 그는 "계속 촬영해야 하니 연락도 제대로 못 하고 아무것도 해줄 수 없어 마음만 안달이 났다"고 털어놨다.

촬영이 끝난 뒤 한고은은 집에서 음식과 물, 세면도구 등을 챙겨 오전 4시 30분께 병원을 찾았다. 그는 "20분 정도 얼굴만 보고 필요한 것을 챙겨줬는데 마음이 너무 안 좋았다"며 이후 3일간 남편을 병간호했다고 밝혔다.

한고은은 휴일을 반납하고 남편을 위해 사골을 끓이는가 하면 직접 머리를 감겨주고 생애 첫 새치 염색까지 해줬다.

이에 신영수는 "간호를 너무 잘해줘서 고맙다. 가끔 눈물이 나기도 했다"며 "아내가 없었다면 기어 다녔을 것이다. 이제 아프지 말고 오래 살자"고 고마운 마음을 전했다.

다만 신영수는 시술을 받은 지 사흘 만에 골프를 쳐도 되느냐고 물어 한고은을 황당하게 했다. 신영수가 "디스크는 위아래로 눌린 것이고 골프는 좌우 운동이니 괜찮지 않겠느냐"고 주장하자 한고은은 "미쳤다. 미쳤어요"라며 단호하게 만류해 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com