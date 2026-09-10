안선영 “쓰러진 母 대소변 받았다”…가난에 극단적 생각했던 과거 고백

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안선영이 교통사고로 남편과 스무 살 아들을 한꺼번에 떠나보낸 어머니의 사연에 눈물을 흘렸다. 자신 역시 끼니를 걱정할 정도로 가난했던 어린 시절과 어머니의 병간호를 감당해야 했던 과거를 털어놓으며 진심 어린 위로를 건넸다.

10일 안선영의 유튜브 채널에는 시청자들의 사연을 소개하고 이야기를 나누는 '안선영의 고민상담소' 두 번째 영상이 공개됐다.

이날 안선영은 사연을 읽기에 앞서 자신도 삶을 포기하고 싶을 정도로 힘겨웠던 순간들이 있었다고 고백했다. 그는 어린 시절 사회적 취약계층으로 끼니를 걱정하며 살아야 했고 어린 마음에 '내가 죽으면 세상이 나를 가엾게 여길까'라는 생각까지 했다고 털어놨다.

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서울에 올라와 홀로 사회생활을 시작한 뒤에도 시련은 계속됐다. 부당한 대우와 무시를 당할 때마다 세상이 자신만 몰아붙이는 것 같은 억울함과 분노를 느꼈다는 것. 힘든 시기를 겨우 넘긴 후에는 어머니가 쓰러지면서 직접 대소변을 받아내며 병간호를 해야 했다.

안선영은 "고통은 겪고 나면 다시 아프지 않을 것 같지만 지나고 생각해도 여전히 아프다"는 취지로 말하며 자신이 겪은 상처를 숨기지 않았다. 단순한 조언을 건네기보다 사연자의 고통을 함께 느끼고 싶다는 뜻도 전했다.

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이어 2년 전 평범했던 아침 교통사고로 남편과 스무 살 아들을 동시에 잃은 한 어머니의 사연이 소개됐다. 사연자는 사고 당일 가족에게 제대로 인사하지 못했다는 후회와 함께 장례를 치른 뒤 마주해야 했던 텅 빈 일상을 전했다. 냉장고에는 가족이 먹던 반찬이 그대로 남아 있었고 현관에는 다시 신을 사람이 없는 신발이 놓여 있었다. 익숙했던 집 안의 모든 물건이 남편과 아들의 부재를 확인하게 하면서 사연자를 무너지게 했다.

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사연자는 두 사람이 아직 세상 어딘가에 있을 것 같은 마음에 지금도 남편과 아들의 휴대전화로 문자를 보낸다고 고백했다. 답장이 오지 않는다는 것을 알면서도 하고 싶은 말과 그리움을 적어 보내며 하루하루를 견디고 있었다.

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안선영은 사고 당일 아침으로 돌아가고 싶다는 사연자의 절절한 고백을 읽으며 끝내 눈물을 보였다. 안선영은 아픔이 사라질 것이라고 말하거나 시간이 모든 것을 해결해 줄 것이라는 위로 대신 감당하기 어려운 상실을 안고도 하루를 살아내는 사연자에게 존경의 마음을 전했다. 그러면서 세상에서 가장 대단한 사람은 큰 성공을 거둔 사람이 아니라 온갖 고통 속에서도 매일 아침 일어나 밥을 짓고 자신의 일상을 이어가는 사람이라고 강조했다. 고민을 입 밖으로 꺼내고 누군가와 함께 우는 것 역시 상처를 치유하는 시작이 될 수 있다고 말했다.

하루에 단 한 번이라도 웃을 일을 찾아 스스로를 다독여 달라고 당부했다. 다시 만날 날을 생각하며 오늘을 버티고 있다는 사연자를 향해서도 "그 하루를 살아낸 것 자체가 대단한 일"이라는 응원과 위로를 건넸다.

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한편 안선영은 방송 활동과 함께 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'을 운영하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com