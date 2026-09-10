'42㎏' 신지, 결혼 4개월 만에 더 말랐나…미니스커트로 드러낸 '한 줌 허벅지'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 코요태 신지가 결혼 4개월 만에 더욱 가녀린 모습으로 근황을 전했다.

10일 신지는 자신의 SNS에 "대구 기다려어어♡"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신지는 흰색 스트라이프 셔츠 위에 네이비 컬러의 아가일 니트를 겹쳐 입고 카메라를 바라보고 있다. 여기에 베이지색 플리츠 미니스커트를 매치해 단정하면서도 발랄한 가을 스타일링을 완성했다.

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특히 짧은 치마 아래로 드러난 신지의 가느다란 각선미가 시선을 사로잡았다. 최근 몸무게가 42㎏이라고 밝혔던 신지는 한 손에 잡힐 듯 가는 허벅지와 군살 없는 체형으로 놀라움을 안겼다.

벽에 기대 손을 주머니에 넣은 신지는 여유로운 포즈를 취하거나 고개를 살짝 기울인 채 환한 미소를 지었다. 단정한 단발머리와 자연스러운 메이크업도 또렷한 이목구비와 사랑스러운 분위기를 한층 돋보이게 했다.

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사진을 접한 팬들은 "가을 분위기가 물씬 난다", "너무 귀엽고 예쁘다", "허벅지가 한 줌이다", "조금 더 먹어도 되겠다", "대구에서 기다리고 있다", "내 가수 파이팅" 등의 반응을 보였다.

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앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지?!?'를 통해 인바디 검사 결과를 공개해 화제를 모았다. 당시 신지는 측정이 쉽지 않을 만큼 근육량이 부족한 상태였고, "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 설명까지 들어 충격을 받았다.

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이후 몸무게 42㎏을 공개한 데 이어 이번 사진에서도 가녀린 체형이 부각되면서 팬들의 관심이 이어졌다. 다만 공개된 사진만으로 신지의 체중이나 건강 상태에 실제 변화가 생겼다고 단정하기는 어렵다.

한편 1981년생인 신지는 지난 5월 2일 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 라디오 프로그램에서 DJ와 게스트로 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 부부의 연을 맺었다.

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narusi@sportschosun.com