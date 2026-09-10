MC몽, 이진호에게 5억 빌려줬는데 왜 아무도 몰랐나…차가원 이름 등장(연예뒤통령)

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 불법 도박으로 거액의 빚을 진 코미디언 이진호에게 5억 원을 빌려줬다는 주장이 제기됐다.

이진호의 도박 문제가 언론에 알려지는 과정에 차가원 피아크그룹 회장이 관여했다는 취재 주장까지 나왔다.

10일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 'MC몽이 이진호에게 빌려준 5억…불법 도박 폭로 뒤에 차가원이 있었다?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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연예기자 출신 유튜버 이진호는 이날 코미디언 이진호의 불법 도박 사건이 수면 위로 드러난 과정에 외부에 알려지지 않은 사정이 있었다며 MC몽과 차가원의 이름을 꺼냈다.

그에 따르면 코미디언 이진호는 불법 도박으로 돈을 잃고 지인들에게 빌린 채무까지 늘어나면서 종합소득세를 납부할 돈도 부족한 상황에 놓였다.

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이때 이진호에게 손을 내민 사람이 MC몽이었다는 주장이다. 유튜버 이진호는 "취재를 통해 확인한 바에 따르면 MC몽이 코미디언 이진호에게 5억 원을 빌려줬다"고 밝혔다.

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이어 해당 돈은 도박 자금이 아닌 세금 문제를 해결하는 데 쓰도록 빌려준 것이었다며 "도박을 끊고 세금 문제를 정리한 뒤 다시 재기하라는 의미였다"고 설명했다. MC몽이 어려움에 빠진 동료를 돕기 위해 거액을 빌려줬다는 것이다.

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그러나 이 5억 원의 대여 사실이 이후 MC몽과 차가원 사이의 사적 갈등과 맞물리면서 예상하지 못한 방향으로 흘러갔다고 주장했다.

유튜버 이진호는 관계자들의 말을 인용해 MC몽의 자택에서 열린 모임을 둘러싸고 MC몽과 차가원 사이에 다툼이 발생했다고 전했다.

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이 과정에서 코미디언 이진호의 이름이 언급됐지만, 정작 그는 해당 모임에 참석하지 않았던 것으로 파악됐다고 했다.

이후 차가원이 MC몽의 세금과 금전 문제를 정리하는 과정에서 MC몽이 이진호에게 5억 원을 빌려준 사실을 알게 됐다고 설명했다.

유튜버 이진호는 "제가 취재를 통해 확인한 내용으로는 차가원 회장이 이때부터 여러 언론사에 코미디언 이진호의 불법 도박 문제를 적극적으로 제보했다"고 주장했다.

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자신 역시 당시 관련 제보를 받은 사람 가운데 한 명이라고 밝혔다.

그는 제보를 받은 뒤 코미디언 이진호를 직접 만나 사실관계를 확인했다고 했다. 당시 이진호는 불법 도박 사실을 부인하지 않으면서도 이미 도박을 끊었고 채무를 갚고 있다며 보도를 미뤄달라고 호소한 것으로 전해졌다.

유튜버 이진호는 당시 코미디언 이진호가 "도박 사실이 알려지면 최소한의 방송 활동조차 할 수 없고, 돈을 빌려준 사람들에게 채무를 갚기도 어려워진다. 피해자들에게 돈을 갚을 시간만 달라"는 취지로 말했다고 주장했다.

이에 채권자들의 피해 회복 문제를 고려해 보도를 미뤘지만, 이후 다른 언론사가 이진호에게 연락하면서 2024년 10월 불법 도박 사실이 세상에 알려졌다는 설명이다. 이진호는 당시 자신의 SNS를 통해 불법 도박 사실을 인정하고 방송 활동을 중단했다.

유튜버 이진호는 도박 사실이 공론화된 뒤 방탄소년단 지민과 영탁 등 돈을 빌려준 동료 연예인들의 이름이 알려졌지만, 5억 원을 빌려줬다는 MC몽의 이름은 보도되지 않았다는 점에도 의문을 제기했다.

그러면서 "불법 도박을 한 것은 코미디언 이진호의 잘못이고 그 책임 역시 이진호에게 있다"면서도 "사건이 세상에 알려지는 과정에는 돈과 인간관계, 사적인 갈등이 복잡하게 얽혀 있었다"고 주장했다.

다만 MC몽의 5억 원 대여와 차가원의 언론 제보 및 그 동기를 둘러싼 내용은 유튜버 이진호가 취재원들의 전언을 근거로 제기한 주장이다.

영상에서는 이를 입증할 계약서나 금융거래 내역, 제보 기록 등 구체적인 자료가 공개되지 않았으며 MC몽과 차가원의 반론도 소개되지 않았다.

한편 코미디언 이진호는 2023년 5월부터 2024년 10월까지 불법 도박 사이트에서 660여 차례에 걸쳐 8억7000만 원이 넘는 돈으로 도박한 혐의와 음주운전 혐의로 재판에 넘겨졌다.

법원은 최근 이진호에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고하고 사회봉사 120시간을 명령했다. 이진호와 검찰이 모두 항소하지 않아 1심 판결이 확정된 것으로 전해졌다.

narusi@sportschosun.com