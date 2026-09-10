200만 올리버쌤, 평당 500원 땅 샀다가 사채까지…"1년 못 갚으면 집·땅 몰수"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 올리버쌤 부부가 한국을 떠나 미국 텍사스에 정착하는 과정에서 집을 짓기 위해 친척을 통해 단기 사금융 대출까지 받았다고 밝혔다.

1년 안에 돈을 갚지 못하면 집과 땅을 잃을 수 있는 조건이었다고 전해 놀라움을 안겼다.

10일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '200만 유튜버 올리버쌤! 두 딸 체리, 스카이와 한국을 떠나 미국으로 돌아간 이유 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 올리버쌤은 아내 마님과 함께 이지혜의 집을 찾아 한국 생활부터 미국 이주, 두 딸 체리와 스카이의 육아에 관한 이야기를 나눴다.

올리버쌤은 과거 한국에서 중학교 영어 교사로 3년, 초등학교 교사로 4년 동안 근무했다고 밝혔다. 미국에 있을 때 한국인 교환학생의 초대를 받아 안양에서 한 달을 지낸 뒤 한국 문화에 매료됐고, 대학을 졸업하자마자 다시 한국으로 돌아왔다고 설명했다.

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하지만 결혼 후 부부는 서울의 높은 집값과 자연 속에서 살고 싶다는 바람을 고려해 미국 텍사스로 이주했다.

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올리버쌤은 "어릴 때부터 시골집에서 자라 나무가 많은 곳을 좋아했다"며 "서울에 살면서 당시 집값을 보니 부담이 됐다. 텍사스에는 부모님도 계셨고 집을 지을 때 도와주겠다고 하셔서 자연스럽게 가게 됐다"고 말했다.

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무엇보다 저렴한 땅값이 부부의 마음을 흔들었다. 마님은 "당시 한국 돈으로 환산하면 평당 약 500원 수준이었다"며 끝이 보이지 않을 만큼 넓은 들판과 숲에 매료됐다고 회상했다.

부부는 20대 초반이던 당시 약 6000만 원을 들여 땅부터 구입했다. 이후 은행 대출을 받아 집을 지으면 될 것이라고 생각했지만 예상하지 못한 문제가 발생했다.

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올리버쌤은 대학 졸업 직후 오랫동안 한국에서 생활한 탓에 미국에서 일반적인 주택 대출을 받기 어려운 상태였다. 결국 부부는 친척을 통해 이른바 '하드머니' 방식의 단기 사금융 대출을 받아야 했다.

마님은 "친척이 사채업을 한다는 뜻은 아니다"고 급히 해명했고, 올리버쌤은 "1년 안에 갚지 못하면 집과 땅을 몰수하는 것과 비슷한 조건이었다"고 설명했다.

선택의 여지가 없었다는 그는 "'못 할 것 같다'고 생각하기보다 '이 방법밖에 없다. 미친 듯이 달려야겠다'고 생각했다"고 당시 심경을 밝혔다.

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당시 올리버쌤의 유튜브 채널 구독자는 약 30만 명이었고, 주로 영어 강의 영상을 제작하던 때라 수익도 크지 않았다고 한다. 그는 인건비를 아끼기 위해 집을 짓는 현장에 직접 나가 각종 설비 작업에 참여했다.

집을 완성하는 데는 무려 6년이 걸렸다. 집이 지어지는 동안에는 부모님의 집에 얹혀살아야 했지만, 목수였던 아버지의 도움을 받아 부부의 취향을 고스란히 반영한 집을 완성했다.

그러나 어렵게 지은 텍사스 집을 뒤로하고 두 딸 체리, 스카이와 함께 다시 미네소타로 이주했다. 이번에는 기후 변화가 가장 큰 이유였다.

부부는 텍사스의 폭염이 갈수록 심해지면서 일부 학군에서는 오전 10시 이후 야외 활동을 제한할 정도였다고 전했다.

지하수에 의존하던 생활환경도 걱정을 키웠다. 당장 물이 부족하지 않더라도 30년 뒤 두 딸이 살아갈 환경을 고민한 끝에 수자원이 풍부하고 상대적으로 기후 변화에 안전하다고 판단한 미네소타를 선택했다는 설명이다.

교육 환경 역시 중요한 기준이었다. 부부가 정착한 지역은 미국 내 상위 1% 수준의 학군으로 알려졌으며, 그 지역에서 가장 저렴한 집을 골랐지만 가격은 약 7억 원이었다고 밝혔다.

텍사스에서 미네소타까지 이사하는 데 드는 비용도 만만치 않았다. 포장이사 견적이 약 3500만 원에 달하자 부부는 상당수 가구를 텍사스에 남겨두고 꼭 필요한 옷과 책, 생필품만 챙겼다.

올리버쌤은 짐을 실은 트레일러를 직접 끌고 가족과 함께 이동했다. 애초 14시간을 예상했지만 트레일러 때문에 속도를 내지 못해 실제로는 약 20시간이 걸렸다. 그는 "핸들을 꽉 잡고 운전해 5~6시간이 지나자 손이 굳을 정도였다"며 험난했던 이사 과정을 떠올렸다.

narusi@sportschosun.com