송지효, 오디션 관계자 폭로했다 "목소리 때문에 안된다고, 고치려고 노력"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 자신만의 인생 소신을 전했다.

10일 송지효의 유튜브 채널에는 '연애 고민 상담 해주다가 불량지효가 되..(EN)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 송지효는 구독자들이 보내온 다양한 사연을 읽으며 연애 고민 상담에 나섰다. 한 구독자는 자신의 '에겐남' 성격을 고치고 싶다며 고민을 털어놨다.

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이에 송지효는 오히려 "에겐남 나쁜 거 아니지 않냐. 섬세하고 디테일하다. 남자답지 못하다는 게 단점으로 보일 수 있지만 단점 아니다"라며 사연자를 위로했다.

이어 "에겐남 좋아하는 테토녀들이 있을 것"이라며 "본인이 가진 성격이 절대 나쁜 거 아니"라고 강조했다.

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그러면서 "은근슬쩍 저를 챙겨주고 보호해줄 것 같고, 항상 옆에 있어줄 것 같은 느낌이다. 고치지 마시고 오히려 더 자신감 있는 에겐남 중 가장 에겐남이 되어라"라고 조언했다.

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송지효는 자신의 경험을 꺼내며 왜 타고난 성격을 억지로 바꾸지 말아야 하는지 설명했다.

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그는 "왜 성격 고치지 말라고 하냐면 사람은 타고난 성격이 있다. 근데 그거를 바꾸려고 하면 엉뚱한 게 나온다"면서 과거 오디션을 보러 다니던 시절을 떠올렸다.

송지효는 "제가 예전에 오디션 보고 다닐 때 어떤 한 분이 '너는 목소리가 너의 단점이야', '목소리 때문에 안 될 것'이라고 하셨다"고 털어놨다.

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이어 "톤도 바꾸고 말투도 바꿔봤는데 사람들이 '너 목소리가 왜 그래'라고 그랬다. 제3의 목소리가 나왔다"며 당시 겪었던 시행착오를 전했다.

결국 자신의 본래 모습을 받아들이게 됐다는 송지효는 "타고 태어난 걸 고치지 말자고 생각했다. 다른 분이 저와 다르다고 해서 그걸 기준 삼아 바뀔 필요 없다고 생각한다"라고 자신의 생각을 밝혔다.

타인의 기준에 자신을 맞추기보다 스스로 가진 장점을 인정하고 자신감을 갖는 것이 중요하다는 메시지다. 송지효 역시 과거 자신의 목소리를 단점으로 지적받았지만, 억지로 바꾸려 하기보다 본래의 모습을 받아들이면서 자신만의 색깔을 만들어왔다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com