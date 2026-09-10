야노시호 생일파티에 ♥추성훈만 불참 "미안하다고 비용 전액 지불"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 야노시호가 50세 생일파티 비용을 남편 추성훈이 전액 지불했다고 밝혔다.

10일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 최근 만 50세가 된 야노시호가 출연해 자신의 생일파티와 근황에 대해 이야기했다.

이날 야노시호는 최근 화제를 모았던 도쿄 루프톱 초호화 생일파티에 대해 언급했다. 당시 야노시호는 50번째 생일을 맞아 지인들과 함께 특별한 시간을 보냈고, 무려 100명의 하객이 참석했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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야노시호는 "100명이 왔다"며 당시 생일파티의 규모를 설명했다. 특히 남편 추성훈은 한국 일정으로 인해 함께하지 못했다고.

그는 "남편 추성훈은 한국에 있어서 못 왔다. 미안한 마음에 비용을 다 지불했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 생일을 함께하지 못한 미안한 마음에 추성훈이 파티 비용을 모두 부담했다는 것.

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이어 야노시호는 50세를 맞은 현재의 삶에 대해서도 행복한 마음을 전했다. 그는 "50살이 된 지금이 가장 행복하다"라고 말하며 나이를 한층 여유롭게 받아들이는 모습을 보였다.

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한편 야노시호는 일본 톱모델로 활약했으며, 2009년 격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 최근에는 방송과 SNS 등을 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com