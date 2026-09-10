44세 자연임신 ‘팀♥’ 김보라, 푸켓서 父子 키스 세례 만끽…마지막 세 식구

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 팀의 아내 김보라가 둘째 출산 전 세 식구로 맞는 마지막 생일을 기념했다.

김보라는 10일 자신의 SNS에 "넷이 되기 전 우리 셋이 보내는 마지막 엄마 생일"이라며 가족과 함께한 여행 사진을 공개했다.

이어 "그래서 그런지 더 축하를 많이 받은 생일인 것 같다. 나의 두 남자와 함께"라며 남편 팀과 첫째 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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공개된 사진에는 휴양지 숙소로 보이는 공간에서 단란한 시간을 보내는 세 가족의 모습이 담겼다. 민소매 원피스를 입은 김보라가 가운데 앉았고 양옆에서는 팀과 아들이 동시에 김보라의 볼에 입을 맞추고 있다. 김보라는 두 눈을 꼭 감은 채 환하게 웃으며 남편과 아들의 애정 표현을 만끽했다. 팀은 모자를 거꾸로 쓴 편안한 차림으로 아내에게 입을 맞췄고 훌쩍 자란 첫째 아들 역시 의자에 몸을 기울여 엄마의 볼에 입맞췄다. 사진에는 "넷이 되기 전 마지막 셋이 보내는 엄마의 생일 기록"이라는 문구도 더해졌다.

최근 팀과 김보라는 첫째 아들과 함께 태국 푸껫으로 여행을 떠난 근황을 공개했다. 김보라는 수영복 차림으로 둘째를 품은 D라인을 드러내는 등 태교 여행의 여유로운 일상을 공유하고 있다.

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앞서 김보라는 지난달 44세의 나이에 자연임신으로 둘째를 갖게 됐다고 밝혔다. 뜻밖의 소식에 놀란 팀은 아내를 끌어안으며 기쁨의 눈물을 보였다. 태명이 '선물이'라는 사실도 공개했다.

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한편 팀과 김보라는 교회에서 만나 8년 동안 교제한 끝에 2021년 결혼했다. 이듬해 3월 첫째 아들 찬용 군을 품에 안았고 현재 둘째 출산을 기다리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com