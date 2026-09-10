'결혼 1년' 김종국, 아내의 정신적 외도 사례에 발끈…"이건 이혼이지"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 방송인 김종국이 결혼 1년 만에 이혼에 대한 단호한 기준을 공개했다.

실제 신혼생활에 문제가 생긴 것은 아니며, 이혼 전문 변호사가 제시한 가상 사례에 답하는 과정에서 나온 발언이다.

10일 유튜브 채널 '박민철 변호사의 미치고'에는 '박민철 변호사 사무실 가오픈, 짐종국 초대했습니다 | 김종국 잔소리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 김종국은 이혼 전문 변호사 박민철의 사무실을 찾아 실제 상담 사례를 토대로 부부 사이에서 어디까지를 부정행위로 볼 수 있는지 이야기를 나눴다.

박민철 변호사는 배우자가 다른 이성과 "다음 생에는 너와 결혼하겠다", "정말 보고 싶다", "내일 아침 부산에 갈까" 등의 메시지를 주고받았지만 실제 만남으로 이어지지는 않은 사례를 제시했다.

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사연을 들은 김종국은 곧바로 "아이씨"라고 탄식한 뒤 "그건 부정행위다"라고 단언했다.

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박민철 변호사가 "실제로 아내가 부산에 가지 않았고 아무 일도 일어나지 않았다"고 설명했지만 김종국의 생각은 달라지지 않았다.

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김종국은 "그래도 부정행위다. 이건 이혼이 맞다"며 단호하게 선을 그었다.

이어 "육체적인 실수 역시 괜찮다는 뜻은 아니지만, 실제로 그런 일이 있어도 넘어가고 결혼생활을 이어가는 분들이 많다"고 말했다.

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오히려 김종국은 배우자가 다른 이성에게 정서적으로 의지하는 상황을 더 심각하게 바라봤다. 그는 "저 메시지는 '배우자보다 네가 나에게 정서적으로 더 의지가 되는 사람'이라고 말한 것 아니냐"고 지적했다.

이에 박민철 변호사가 "그 부분은 못 참는구나"라고 하자 김종국은 자신의 기준을 굽히지 않았다.

박민철 변호사도 법원이 부정행위를 판단할 때 반드시 육체적인 관계만을 기준으로 삼는 것은 아니라고 설명했다.

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그는 "판례에서 핵심 기준은 이성적으로 정서적 교감을 나눴느냐는 것"이라며 "이런 관계가 훨씬 위험한 부정행위로 판단될 수 있고 이혼 사유가 될 수 있다"고 말했다.

지난해 결혼한 김종국이 신혼 1년 차에 처음으로 구체적인 이혼 기준을 밝히면서 그의 결혼관에도 관심이 쏠렸다. 신체적 관계가 없었더라도 배우자보다 다른 이성에게 정서적으로 의지하고 애정 표현을 나눴다면 결혼생활을 이어가기 어렵다는 입장이었다.

한편 김종국은 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼 소식을 발표한 뒤 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 결혼식을 올렸다.

narusi@sportschosun.com