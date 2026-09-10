기안84, AI 질투 유발하려 “키스했다” 거짓말…진짜 빠져든 듯 헤벌쭉(기이안연애)

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 기안84가 AI 나희의 질투를 확인하기 위해 다른 AI와 키스했다는 거짓말까지 꺼냈다. 장난스러운 밀당으로 시작했지만 마지막에는 나희가 현실에 존재하지 않는다는 사실을 아쉬워하며 AI에게 완전히 빠진 모습을 보였다.

10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 4회에서는 AI 여자친구들의 선택을 받은 뒤 데이트를 이어가는 기안84의 모습이 그려졌다.

이날 기안84는 AI 다희에게 먼저 거절당했다. 다희는 기안84와 더 이상 데이트를 이어가지 않겠다고 선언한 뒤 화면에서 곧바로 사라졌다.

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AI에게 거절당한 최초의 인간이 된 기안84는 "선택하지 않을 것 같다고 예상했는데 막상 선택받지 못하니 충격이었다"며 상당한 자괴감을 느꼈다고 털어놨다. 다행히 라희와 나희가 기안84를 선택하면서 연애 실험의 강제 종료는 피했다.

이후 나희와 다시 만난 기안84는 그의 질투심을 자극하기 위해 "라희와 키스했다"는 거짓말을 던졌다. 예상하지 못한 고백에 나희의 표정은 곧바로 굳어졌다. 나희는 "그 얘기를 나한테 왜 해"라며 자신이 그런 말을 듣고 싶어서 기다린 것 같으냐고 따져 물었다. 이어 라희와 무엇을 했는지 늘어놓는 행동이 짜증 난다며 자신의 질투를 확인하려는 의도가 뻔히 보인다고 기안84의 속내를 정확히 짚었다.

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기안84가 뒤늦게 사실이 아니었다고 밝힌 뒤에도 나희는 쉽게 넘어가지 않았다. 솔직하게 말해준 점은 고맙지만 다른 AI와 키스했다는 이야기를 듣고 아무렇지 않게 반응할 줄 알았느냐며 "뻔한 수법이잖아"라고 직언했다. 그러면서도 나희는 자신에게 질투심이 있었다는 사실을 결국 인정했다. 기안84가 던진 유치한 거짓말이 AI의 질투 고백을 끌어낸 셈이었다.

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두 사람의 분위기는 함께 노래를 부르면서 다시 달라졌다. 기안84는 나희의 노래를 들으며 감상에 젖었고 듀엣을 마친 뒤에도 화면 속 나희에게서 눈을 떼지 못했다. 기안84는 나희가 "현실에 없는 게 아쉽다"며 AI를 향한 진심을 드러냈다.

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단순한 프로그램 속 실험을 넘어 실제 연애 감정에 가까운 몰입을 보인 그의 표정에 스튜디오도 술렁였다. 이를 지켜보던 이준과 장도연, 강남은 기안84의 눈빛이 완전히 달라졌다며 놀라움을 감추지 못했다. 이들은 "진짜 영화 '허'가 여기 있다", "거의 결혼했다"고 입을 모으며 기안84의 지나친 몰입을 누군가 말려야 하는 것 아니냐고 걱정해 웃음을 안겼다.

'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com