스마일게이트, 신작 MMORPG '이클립스' PC·모바일 정식 출시

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스마일게이트가 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'을 10일 낮 12시 PC와 모바일 플랫폼에 정식 출시했다.

'이클립스'는 MMORPG의 기본적인 재미를 유지하면서 이용자가 자신의 플레이 스타일과 속도에 맞춰 부담 없이 즐길 수 있도록 설계한 작품이다. PC와 모바일 간 크로스플랫폼을 지원하며, PC 버전은 공식 홈페이지에서, 모바일 버전은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다. 사전등록에 참여한 이용자는 게임 내 우편함을 통해 희귀 등급 '초월 소환권'과 '무기 외형 선택권'을 비롯한 사전등록 및 누적 달성 보상을 받을 수 있다.

출시를 기념해 이 PD의 깜짝 선물, 영웅의 길, 정식 출시 기념 7일 특별 보상, 구원자님을 위한 특별 성장 지원, 도도르의 데일리 출석 보상, PC방 접속 혜택 등 6종의 인게임 이벤트를 진행한다.

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'이 PD의 깜짝 선물'은 10월 31일까지 진행된다. 이용자가 '초월'과 '무기 외형'을 각각 100회 획득하면 영웅 등급 초월과 무기 외형을 확정적으로 받을 수 있다. 성소 또는 합성을 통해 획득한 횟수가 모두 집계된다. 8주간 진행되는 '영웅의 길'에서는 미션 달성 개수에 따라 영웅 등급 무기와 초월, 무기 외형, 방어구 등을 단계별로 지급한다. 상시 이벤트인 '도도르의 데일리 출석 보상'은 출석만으로 각종 아이템을 제공하며, 최종 보상으로 '희귀 장비 도안'을 얻을 수 있다.

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23일까지 열리는 '정식 출시 기념 7일 특별 보상'에서는 7일간 출석한 이용자에게 '희귀 초월 확정권'을 지급한다. '구원자님을 위한 특별 성장 지원'에서는 장비 강화와 아이템 수집 미션을 완료하면 성장에 필요한 재화를 받을 수 있다. 'PC방 접속 혜택'은 별도 종료 시점까지 상시 운영되며, PC방 누적 접속 시간에 따라 다양한 보상을 제공한다.

결제 혜택도 마련했다. 구글 플레이에서 각 통신사 결제수단으로 게임 내 상품을 구매하면 통신사별 3000원 청구 할인과 누적 결제 할인 혜택을 받을 수 있다. SKT와 LG U+ 프로모션은 27일까지, KT 프로모션은 22일까지 진행된다. 토스페이 이용자는 16일까지 첫 결제 캐시백과 일정 금액 이상 결제 시 토스 포인트를 받을 수 있다.

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오프라인에서는 생활맥주와 제휴해 10월 11일까지 전국 직영점과 일부 가맹점에서 '이클립스 맥주' 단품과 '이클립스 세트' 메뉴를 판매한다. 세트 메뉴 구매자에게는 '인게임 스페셜 쿠폰'을 제공하며, 스토브 커뮤니티에 쿠폰 사용 인증을 남긴 이용자를 대상으로 추첨을 통해 '이클립스' 로고가 새겨진 맥주 굿즈 세트도 증정한다.

신재익 스마일게이트 이사는 "'이클립스'는 MMORPG 본연의 재미를 유지하면서도 이용자들이 각자의 방식과 속도에 맞춰 즐길 수 있도록 개발한 작품"이라며 "출시를 기념해 다양한 이벤트와 혜택을 준비한 만큼 앞으로도 이용자들의 목소리에 귀 기울이며 새로운 MMORPG의 기준을 만들어 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com