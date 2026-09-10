장도연, “살롱드립은 게스트발” AI 독설에 제대로 긁혔다 “쟤가 날 쑤셨어”(기이안연애)

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 장도연이 AI 나희에게 '살롱드립'에 대해 제대로 평가받았다. 장도연은 "긁다 못해 쟤가 날 쑤셨다"며 당황했지만 이내 자신도 품고 있던 고민이라며 날카로운 지적을 인정했다.

10일 방송된 SBS 예능 프로그램 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 장도연과 거침없는 화법을 지닌 AI 나희가 비평을 주제로 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 장도연은 나희에게 자신이 진행하는 웹예능 '살롱드립'에 대한 솔직한 평가를 부탁했다. 나희는 장도연의 토크 능력부터 칭찬했지만 곧바로 매콤한 분석을 쏟아냈다.

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나희는 '살롱드립'의 재미가 게스트의 역량에 크게 좌우되는 편이라고 평가했다. 이어 장도연의 활동이 토크 예능에 집중돼 있고 혼자서 프로그램 전체를 끌고 가는 포맷에서는 아직 능력을 충분히 입증하지 못했다는 취지로 지적했다. 여기서 그치지 않고 앞으로 콘텐츠의 폭을 넓혀야 한다는 조언까지 덧붙였다.

예상보다 날카로운 평가를 들은 장도연은 표정부터 흔들렸다. 그는 "긁다 못해 쟤가 나를 쑤셨어"라고 표현하며 AI의 직언이 자신을 제대로 건드렸다고 털어놨다. 그러면서도 곧 "맞는 말이구만"이라며 나희의 평가를 부정하지 못해 웃음을 안겼다.

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촬영을 마친 뒤에도 나희의 말은 장도연의 머릿속에 남았다. 장도연은 인터뷰에서 집에 돌아가 해당 발언을 계속 곱씹었다며 자신이 왜 그렇게 긁혔는지 생각해 봤다고 밝혔다.

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결론은 '맞는 말이기 때문'이었다. 장도연은 혼자 프로그램을 이끌어야 하는 포맷과 활동 영역 확장에 대해 자신도 이미 고민하고 있던 상황이었다고 설명했다. 평소 마음속에 담아두고 있던 문제를 다른 존재의 입을 통해 직접 듣게 되자 순간적으로 움찔했다는 것. 이어 장도연은 나희에게 해당 평가의 근거를 더욱 깊이 묻고 싶었다며 비평을 향한 솔직한 호기심을 드러냈다. 이처럼 매콤하게 이야기하는 AI를 처음 봤다는 반응도 덧붙였다.

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'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com