야노시호, 1천만원 치아교정후 모델 데뷔.."돈 걱정 없이 산다"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 야노시호가 어머니의 권유로 모델의 길에 들어서게 된 특별한 사연을 공개했다.

10일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노시호가 어머니와 함께 출연해 모델로 데뷔하게 된 순간부터 지금까지 이어진 모녀의 특별한 인연을 돌아봤다.

이날 야노시호는 대학 진학을 고민하던 시절, 어머니의 권유로 모델에 도전하게 됐다고 밝혔다. 당시 야노시호의 가능성을 가장 먼저 알아본 사람은 다름 아닌 어머니였다.

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야노시호의 어머니는 딸에게 모델을 권유한 이유에 대해 "네 다리가 길었다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 실제 방송에서는 야노시호의 어린 시절 모습도 공개됐다. 어린 나이부터 남다른 비율과 길쭉한 다리를 자랑하는 모습이 눈길을 끌었다.

하지만 모델 데뷔 과정이 순탄하기만 했던 것은 아니었다. 데뷔를 위해 치아교정이 필요했던 상황.

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야노시호는 당시 어머니가 치아교정 비용으로 1000만 원의 적금을 깨고 전액을 지불해줬다고 밝혔다. 어머니의 든든한 지원이 있었기에 꿈을 향해 더욱 열심히 나아갈 수 있었다는 것.

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야노시호는 "덕분에 열심히 할 수 있었다"며 어머니를 향한 고마운 마음을 전했다.

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이후 야노시호는 1995년 요구르트 광고를 통해 대중에게 이름을 알리며 본격적으로 스타 모델의 길을 걷기 시작했다. 어린 시절 딸의 가능성을 알아보고 모델을 권유했던 어머니 역시 딸의 성공을 누구보다 놀라워했다.

야노시호의 어머니는 "모델 권유는 내가 했지만 성공 여부는 몰랐는데. 언젠가부터 카리스마 모델(일본 최고 모델)이 됐다. 정말 많이 놀랐다"고 당시를 회상했다.

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이에 야노시호는 어머니에게 진심 어린 감사 인사를 전했다. 그는 "어머니 덕분에 모델이 되었고 돈 걱정이 없다"며 "이런 몸으로 태어나게 해주셔서 감사하다. 엄마 아빠 덕분"이라고 말했다.

모델로 성공한 뒤에는 자신을 위해 헌신한 부모에게 보답하며 남다른 효심을 보여줬다. 야노시호의 어머니는 "성공한 이후에 야노시호가 매년 해외여행을 보내줬다. 이탈리아 프랑스 스페인 호주까지 갔다. 매우 기뻤다. 또 데려가달라"며 딸에게 고마운 마음을 전했다.

이에 야노시호는 웃으며 추성훈, 딸 추사랑과 함께 다시 가족 여행을 떠나자고 약속했다.