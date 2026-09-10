홍진경, 우울감에 기억력 저하까지..결국 일주일 뇌 치료 "머리 맑아져"(찐천재)

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 기억력 저하를 호소하며 뇌 건강 검사를 받았다. 검사 과정에서 우울감과 관련된 문제가 발견됐고, 이후 치료를 통해 상태가 호전된 모습까지 공개됐다.

10일 홍진경의 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 기억력 이대로 괜찮은가! 미국 명문대 의료진까지 총출동한 검사 결과는? (스탠퍼드 최초 한국여성 종신교수)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍진경은 과거 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연하며 인연을 맺은 이진형 스탠퍼드 교수를 만났다. 평소 자신의 기억력이 예전 같지 않다고 느껴왔던 홍진경은 이 교수를 통해 직접 뇌 건강 검사를 받기로 했다.

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홍진경은 "MRI 검사를 해도 정상이라고 하더라. 분명히 나는 기억력이 현저히 떨어지고 있는데, 너무 답답했었다"고 털어놨다.

그동안 기억력 저하를 체감하면서도 검사에서는 특별한 이상이 발견되지 않아 답답함을 느껴왔다는 것. 이에 홍진경은 보다 정밀하게 자신의 뇌 건강 상태를 확인하기 위해 검사를 진행했다.

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이후 홍진경은 약 40여 분에 걸쳐 뇌 검사를 받았고, 다음 날 검사 결과를 들었다.

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검사 결과를 설명한 신경과 전문의는 홍진경에게 "검사 결과 몇몇 영역에 이상이 있었다. 우울감과 같은 문제가 발견됐다. 우울감은 기억력에도 영향을 미칠 수 있고, 만약 더 심해진다면 더 많은 문제들이 초래될 수도 있다"고 설명했다.

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기억력 저하에 우울감과 같은 심리적인 요인이 영향을 미칠 수 있다는 설명이었다.

홍진경은 검사 결과를 확인한 뒤 자신의 심리 상태에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

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이후 홍진경은 이 교수, 딸 라엘 양과 함께 식사를 하러 식당으로 향했다. 식사 중 홍진경은 "계속 좀 우울감이 있다"고 고백했고, 이를 들은 라엘 양은 "엄마는 우울이냐. 나는 분노다"라고 말했다.

이에 홍진경은 "서로를 좀 이해하게 된다"며 검사 결과를 통해 딸을 조금 더 이해할 수 있게 됐다고 밝혔다. 뇌 건강 검사를 계기로 자신의 상태뿐 아니라 딸의 감정까지 돌아보게 된 것.

홍진경은 이후 일주일간 치료에 나섰다. 치료 후 다시 한번 검사를 진행했고, 앞선 검사보다 결과가 호전된 것으로 나타났다.

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실제로 홍진경 역시 변화를 직접 체감했다. 그는 "머리가 맑아진 느낌이 든다"라고 말하며 치료 이후 한결 나아진 상태에 만족감을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com