김영옥, 故 김수미 떠올리다 울컥 "다 갈 건데도 못해준 것 같고 아쉬워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김영옥과 나문희가 먼저 세상을 떠난 고(故) 김수미를 떠올리며 그리운 마음을 드러냈다.

10일 김영옥의 유튜브 채널에는 '아이유가 불러서 광주까지 왔습니다. 김영옥·나문희 MV 촬영 비하인드｜광주 육전 한 끼'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 아이유의 신곡 뮤직비디오 촬영을 위해 오랜만에 한자리에 모인 김영옥과 나문희의 모습이 담겼다.

두 사람은 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 광주의 한 식당을 찾아 식사를 하며 이야기를 나눴다. 육전과 민어전, 맛조개전, 떡국, 돌솥밥 등 다양한 음식을 주문했고, 곧 푸짐한 한 상이 차려졌다.

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정갈하게 차려진 여러 밑반찬을 살펴보던 김영옥은 "지방색이 있다. 전주도 그렇고 광주도 그렇고 다 맛있다"라며 지역마다 다른 음식의 매력을 이야기했다.

그러던 중 풀치볶상을 발견한 김영옥은 자연스럽게 故 김수미를 떠올렸다. 그는 풀치볶음을 바라보며 "나는 풀치라는 말도 몰랐다. 근데 김수미 생각이 난다. 풀치와 고추 조림을 해놓으면 그게 그렇게 맛있었다"라고 말했다.

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이어 김영옥은 과거 김수미와 함께했던 드라마 '전원일기' 추억도 꺼냈다. 그는 "그걸 가져와서 밥을 같이 먹었다. 밥을 다 해다 먹인 것"이라고 회상했다.

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오랜 시간 함께 연기하며 인연을 이어온 동료였던 만큼 김수미를 향한 그리움은 쉽게 가시지 않는 듯했다.

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김영옥은 잠시 생각에 잠긴 뒤 "다 갈 건데도 간 사람 생각하면 아쉽고 못한 것 같다"라고 덧붙였다. 언젠가는 누구나 떠나게 된다는 사실을 알면서도 먼저 떠난 동료에 대한 그리움과 아쉬움은 여전히 남아 있다는 의미로 먹먹함을 더했다.

한편, 故 김수미는 지난 2024년 10월 지병으로 인해 세상을 떠났다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com