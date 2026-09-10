앤 해서웨이, 선명한 만삭 D라인으로 '가짜 임신설' 완벽히 반박했다

[스포츠조선 조민정 기자] 할리우드 배우 앤 해서웨이가 출산을 앞두고 더욱 선명해진 D라인을 공개했다. 한때 너무 완벽하게 둥근 배 모양 때문에 황당한 '가짜 임신설'까지 불거졌지만, 앤 해서웨이는 만삭에도 변함없는 미모와 당당한 자태로 시선을 압도했다.
패션 매거진 마리끌레르 코리아는 10일 공식 SNS를 통해 "패션위크 세르펜티 인피니토 뉴욕 이벤트 애프터 파티에서 만난 앤 해서웨이. D라인이 너무 아름다워요"라는 글과 함께 앤 해서웨이의 인터뷰 영상을 공개했다.
영상 속 앤 해서웨이는 몸에 자연스럽게 밀착되는 검은색 의상을 입고 만삭의 D라인을 드러냈다. 출산을 앞둔 임산부라는 사실이 믿기지 않을 정도로 군살 없는 이목구비와 우아한 분위기가 돋보였다. 앤 해서웨이는 자신을 촬영하는 카메라를 발견하자 환하게 웃으며 손을 흔드는 등 여유롭고 다정한 모습도 보였다.
특히 볼록하게 나온 배와 늘씬한 체형이 대비를 이루며 눈길을 끌었다. 만삭의 몸으로 패션위크 행사에 참석한 그는 임신한 배를 감추기보다 하나의 스타일로 당당하게 드러내며 독보적인 아우라를 완성했다.
앤 해서웨이의 D라인이 화제를 모은 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난달 9일 미국 캘리포니아에서 열린 새 영화 '오크 스트리트의 마지막 날' 시사회에서도 배 부분이 과감하게 드러난 의상을 착용해 스포트라이트를 받았다.
당시 일부 해외 누리꾼은 앤 해서웨이의 배가 너무 완벽하고 둥글게 보인다는 이유로 실리콘 보형물을 착용한 것 아니냐는 황당한 의혹을 제기했다. 근거 없는 '가짜 임신설'이 확산하자 앤 해서웨이는 시사회 준비 과정이 담긴 영상을 공개하며 "가짜 머리, 진짜 배"라는 짧고 재치 있는 글로 직접 대응했다. 풍성하게 연출한 헤어스타일은 가짜일 수 있지만 임신한 배만큼은 진짜라며 유쾌하게 반박했다.
이후 뉴욕 행사에서 다시 한번 건강하고 아름다운 D라인을 드러낸 앤 해서웨이는 자신을 둘러싼 억측을 자연스럽게 잠재웠다. 악성 댓글에 흔들리기보다 임신한 몸을 당당히 드러내며 공식 일정을 소화하는 모습에도 응원이 이어지고 있다.
한편 1982년생으로 만 43세인 앤 해서웨이는 지난 6월 자신의 SNS를 통해 남편 애덤 셜먼과의 사이에서 셋째 아이를 임신했다고 직접 발표했다. 두 사람은 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있고 이번 출산을 통해 세 아이의 부모가 된다. 앤 해서웨이는 임신 중에도 작품 홍보와 공식 행사를 소화하며 활발하게 활동하고 있다. 올해 '악마는 프라다를 입는다2', '마더 메리', '오디세이' 등에 출연하며 배우로서도 바쁜 행보를 이어가고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com