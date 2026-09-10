"♥이관희, 박보검 닮아"..'솔지3' 유시은, 공개열애후 콩깍지 폭발

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[스포츠조선 김소희 기자] '솔로지옥3' 출연자 유시은이 공개 열애 중인 연인 이관희를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

10일 유시은의 유튜브 채널에는 '오랜만에 인사드립니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 최근 공개 열애를 시작한 유시은과 이관희가 나란히 앉아 그동안 전하지 못했던 이야기들을 털어놓는 모습이 담겼다.

먼저 이관희는 두 사람의 관계에 대해 "네 저희 둘이 이제 합쳤다"라고 직접 밝혔다. 최근 연인 사이임을 공개적으로 알린 만큼, 이날 영상에서도 자연스럽게 서로에 대한 이야기를 이어갔다.

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하지만 유시은은 평소 이관희에게 쌓였던 서운함을 털어놓으며 뜻밖의 폭로에 나섰다. 그는 "카메라만 켜지면 엇나가는 병이 있다. 카메라 꺼지면 애교 많다"라고 말했다.

이어 "부끄러워 한다. 맨날 '자기야 먼저 먹어봐'라고 한다"라고 이관희의 실제 모습을 공개했다. 카메라가 꺼지면 애교가 넘치지만, 막상 촬영이 시작되면 무뚝뚝해진다는 것.

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이에 이관희는 카메라 앞에서 민망한 듯 "술 덜 깼냐"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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그러나 유시은의 이관희를 향한 애정은 여전했다. 두 사람이 함께 길거리를 걷던 중 배우 박보검의 입간판을 발견하자 유시은은 이관희를 바라보며 "닮지 않았냐. 보검상인 걸 이제야 알았다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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연인을 향한 유시은의 남다른 '콩깍지' 면모에 이관희 역시 웃음을 보였다. 공개 열애를 시작한 두 사람이 유튜브를 통해 서로의 실제 모습을 솔직하게 공개하면서 팬들의 관심도 이어지고 있다.

한편 유시은은 지난 2023년 넷플릭스 연애 리얼리티 '솔로지옥3'에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 당시 함께 출연했던 농구선수 이관희와는 방송 당시 서로 다른 출연자를 선택했으나, 이후 연인으로 발전한 사실을 공개하며 공개 열애를 이어가고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com