고영배, 마포 아파트 포기하고 은평구 선택…몇 년 뒤 확인한 '잔인한 결과'

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[스포츠조선 김준석 기자] 소란 고영배가 첫 내 집 마련 당시 마포 아파트를 포기하고 은평구를 선택한 뒤 마주한 '잔인한 결과'를 공개했다.

10일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 서울 아파트 평균 매매가를 주제로 임장에 나선 모습이 그려졌다.

이날 임장에는 '홈즈 코디 서당개 3년 차' 주우재와 부동산에 관심이 많은 고영배, '부동산 새싹' 트로트 가수 박지현이 함께했다.

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고영배는 과거 마포구 빌라에서 신혼생활을 시작했다고 밝혔다. 그는 "첫째 딸이 태어난 뒤 아이를 좋은 환경에서 키우고 싶어 서대문구에 집을 샀다"고 말했다.

당시 양세형·양세찬 형제가 인근에 살았다는 특별한 인연도 공개했다. 고영배는 "세찬, 세형 형제가 살던 곳 바로 옆 단지였다"고 설명했다.

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서대문구에서 둘째까지 얻은 고영배는 지난해인 2025년 서초구로 이사했다고 밝혔다. 이를 들은 주우재가 "이제 셋째 차례냐"고 묻자 고영배는 당황하며 웃음을 보였다.

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세 사람은 이후 서울 은평구 녹번동에 위치한 1200세대 이상의 대단지 아파트를 찾았다. 단지 안에 초등학교가 있는 이른바 '초품아' 매물이었다.

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학교에서 아이들의 웃음소리가 들리자 고영배는 "임장할 때 아이들 웃음소리를 들으면 살기 좋은 곳이라는 느낌을 받는다"며 두 아이의 아빠다운 시선을 드러냈다.

이날 소개된 집은 1200세대가 넘는 대단지에서도 단 40세대에만 설치된 야외 베란다를 갖추고 있었다. 아파트의 편리한 생활 환경을 누리면서도 야외 공간에서는 마당이 있는 주택 같은 여유를 즐길 수 있는 희소 매물이었다.

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매물을 둘러보던 고영배는 자신의 첫 아파트를 장만할 당시를 떠올렸다. 그는 마포역 인근의 20평대 아파트와 은평구의 넓은 평형 아파트를 두고 고민했다고 밝혔다.

마포 아파트는 도심 접근성이 좋았지만 상대적으로 면적이 작았다. 고영배는 어린 두 딸을 키우며 네 가족이 넉넉하게 생활할 수 있는 공간을 우선해 은평구 아파트를 선택했다.

그러나 몇 년 뒤 확인한 결과는 잔인했다. 고영배가 당시 포기했던 마포 아파트의 가격이 자신이 선택한 집보다 훨씬 많이 오른 것이다.

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고영배는 "우리 네 가족이 행복하게 살았기 때문에 후회는 없다"고 단호하게 말했다. 가족과 함께한 시간을 집값으로 환산할 수 없다는 뜻이었다.

하지만 곧바로 뜻밖의 속마음을 털어놨다. 고영배는 "그래도 지금까지 그 마포 아파트 시세를 계속 찾아본다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

은평구를 선택한 것에는 후회가 없다면서도 놓친 마포 아파트의 가격만큼은 잊지 못하는 고영배의 현실적인 반응이 공감을 안겼다.

narusi@sportschosun.com