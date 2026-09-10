177㎝ 한혜진, 중학생 때부터 길거리 캐스팅 "나가기만 하면 명함 받아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 예술고등학교 진학을 준비했지만 실기에서 탈락한 뒤 우연한 계기로 모델의 길을 걷게 됐다고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '모델들이 이렇게 무섭습니다.(군기반장 한혜진의 실체)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 한혜진을 비롯해 이현이, 송해나, 김진경, 고소현 등 톱모델들이 모여 모델 활동과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 한혜진은 자신이 모델을 준비하게 된 계기를 털어놨다. 어린 시절부터 모델을 꿈꿨던 것은 아니었다는 고백이다.

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한혜진은 "나는 그림 그려서 예고를 가려고 초등학교 5학년 때부터 중학생까지 거의 한 5년 동안 계속 미술학원을 다녔다"면서 "내신 관리 엄청 열심히 했다"고 말했다.

어릴 때부터 미술에 남다른 관심을 보였던 한혜진은 예술고등학교 진학을 목표로 오랜 시간 미술을 공부했다. 하지만 예상치 못한 결과가 그의 진로를 바꾸는 계기가 됐다.

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한혜진은 "(예고) 실기에서 떨어졌다"면서 "근데 어디만 나가면 키가 크니까 (모델 관련) 명함을 엄청 많이 받아왔다"고 전했다. 하지만 그는 모델할 생각이 전혀 없었다고. 그런 딸의 가능성을 먼저 알아본 건 어머니였다. 한혜진은 "엄마가 '어? 얘가? 괜찮은가?' 이래서 모델 학원에 등록을 하고, 원서를 준비해서 써주고 그래서 슈퍼모델 대회에 지원했다"라고 덧붙였다.

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미술을 공부하며 예고 진학을 준비했던 한혜진이 입시에서 고배를 마신 뒤, 우연히 받은 모델 관련 명함과 어머니의 권유를 통해 새로운 길을 발견한 셈이다. 특히 당시에는 모델이 될 생각이 전혀 없었다는 사실이 알려지면서 더욱 눈길을 끌었다.

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한편 한혜진은 1999년 제2회 서울국제패션컬렉션(SIFAC) 모델로 데뷔했다. 이후 샤넬, 구찌, 페리가모 등 유명 해외 브랜드 모델로 활동하며 대한민국 톱모델로 자리 잡았다.