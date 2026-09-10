윤상, 훈남 둘째 子도 아이돌 연습생 "음악성 타고나, 춤은 NO"(편스토랑)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 작곡가 윤상이 그룹 라이즈 멤버인 첫째 아들 앤톤에 이어 둘째 아들 준영까지 아이돌 준비 중이라고 밝혔다.

10일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 손태진이 손석희, 양희은, 윤상을 위해 직접 만든 음식을 대접하는 모습이 공개됐다.

이날 손태진이 정성스럽게 만든 음식을 맛보던 윤상은 떡갈비를 맛본 뒤 "와 이건 고급 한정식집에 온 것 같다. 우리 애들 데려와서 먹이고 싶다"며 감탄했다.

Advertisement

윤상의 첫째 아들 찬영은 그룹 라이즈의 멤버 앤톤으로 활동 중이다. 둘째 아들 준영 역시 아이돌을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

손태진은 윤상에게 "선배님 그래도 예전에는 아들들한테 요리를 해주셨었는데 이젠 반대로 밥을 얻어 드신다고"라고 말했다.

Advertisement

이에 윤상은 "난 요리 할 만큼 한 것 같다"라고 답해 웃음을 자아냈다. 과거에는 두 아들을 위해 직접 요리를 해줬지만, 이제는 훌쩍 자란 아들들에게 오히려 음식을 대접받는 상황이 됐다는 것.

Advertisement

이어 윤상은 첫째 아들 앤톤의 아이돌 데뷔 과정에 얽힌 비화도 공개했다. 아들의 꿈을 뒤늦게 알게 됐다는 것.

Advertisement

윤상은 "심지어 나도 몰랐다. 말 안 했던 건 찬영이 성향도 있었던 것 같다"며 "코로나19로 수영장이 문을 닫으면서 10년간 해오던 수영을 그만뒀다. 그때 생각이 많았던 것 같다"고 회상했다.

10년 동안 이어온 수영을 그만두면서 아들이 진로에 대해 고민하기 시작했고, 그 과정에서 음악에 대한 꿈을 키워갔다는 설명이다.

Advertisement

윤상이 아들의 아이돌 도전을 허락하게 된 결정적인 계기는 직접 만든 음악이었다. 그는 "내가 아이돌을 허락했던 건 얘가 만든 음악 데모 테이프를 듣고 나서다. 음악 쪽에 타고난 게 있다는 생각을 했다"고 밝혔다.

이어 아들이 무대에서 활동하는 모습을 바라보는 아버지의 복잡한 마음도 털어놨다.

윤상은 "우리 집에 원래 춤이 없는데 무대를 즐기는 모습이 신기하다. 잘하고 있으니 다행이지만 너무 빨리 어른이 되어가는 것 같아서 부모 입장에서 마냥 좋게만 생각하긴 어렵다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "저렇게 될 때까지 얼마나 노력했을까 싶다"고 덧붙이며 아들을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

음악적 재능을 알아본 뒤 아들의 선택을 응원하면서도, 어린 나이에 치열한 연예계 생활을 견디며 성장하는 아들을 바라보는 아버지의 걱정과 대견함이 동시에 묻어나는 발언이었다.