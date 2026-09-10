안은진♥서강준, 얼굴 맞대고 무릎베개까지…현실 연인느낌 물씬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 안은진과 서강준이 실제 연인을 방불케 하는 달달한 투샷을 공개했다.

안은진은 10일 자신의 SNS에 "남궁이와 미도의 행복했던 한때. 내일모레 만나요!"라는 글과 함께 서강준과 찍은 흑백 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'에서 10년 차 연인으로 호흡을 맞춘 두 사람의 모습이 담겼다.

Advertisement

사진 속 안은진과 서강준은 얼굴을 가까이 맞댄 채 장난스러운 표정을 짓는가 하면 서로의 어깨를 감싸고 손을 꼭 맞잡으며 자연스러운 커플 분위기를 자아냈다. 특히 서강준이 안은진의 무릎을 베고 편안하게 누운 채 함께 책을 읽는 모습부터 이마를 맞대고 서로를 바라보는 모습까지 공개돼 눈길을 끌었다. 촬영 현장에서 나란히 손을 잡고 환하게 웃는 모습 역시 오랜 시간 함께한 실제 연인을 보는 듯한 분위기를 완성했다.

두 사람이 작품 속에서 맡은 남궁호와 이미도는 오랜 남사친과 여사친에서 연인으로 발전해 무려 10년째 연애 중인 커플이다. 설렘마저 익숙해진 관계에서 예상치 못한 새로운 감정을 마주하게 되는 두 사람의 이야기가 작품의 중심을 이룬다.

Advertisement

앞서 안은진과 서강준은 제작발표회에서도 남다른 호흡을 자랑했다. 안은진은 극중 관계에 대해 시작부터 편하고 권태기까지 겪는 커플이라는 점이 기존 멜로와 다르다며 서강준과 대본 리딩을 많이 하며 서로 알아가는 시간을 가졌다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

서강준 역시 안은진과 많은 이야기를 나눴다면서도 실제 촬영에 들어가서는 서로의 눈을 보면 자연스럽게 감정이 나왔다고 말해 두 사람의 연기 호흡에 대한 기대를 높였다.

Advertisement

한편 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마로 오는 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com