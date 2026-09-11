[공식] 빅뱅 출신 탑, 자카르타 공연 9일 앞두고 돌연 취소…“현지 사정, 진행 어렵다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 빅뱅 출신 가수 탑(T.O.P)의 자카르타 공연이 개최를 불과 9일 앞두고 돌연 취소됐다.

10일 탑 측은 공식 채널을 통해 'T.O.P PRE-STUDIO 2026 in JAKARTA 공연 취소 안내'라는 공지를 게재하고 오는 19일 오후 7시 인도네시아 자카르타에서 예정됐던 공연이 현지 사정으로 개최되지 않는다고 밝혔다.

탑 측은 "2026년 9월 19일 오후 7시 예정되어 있던 'T.O.P PRE-STUDIO 2026 in JAKARTA' 공연이 현지 사정으로 인해 부득이하게 취소되었음을 안내드린다"고 전했다. 이어 "아티스트와 소속사 역시 예정된 공연을 진행하기 위해 최선을 다했으나 현지 사정으로 인해 공연을 예정대로 진행하기 어렵다고 판단되어 부득이하게 공연 취소를 결정하게 됐다"고 설명했다.

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개최를 불과 9일 앞두고 갑작스럽게 취소가 결정된 만큼 공연을 기다려온 현지 팬들의 아쉬움도 커질 것으로 보인다.

탑 측은 "공연을 기다려 주신 모든 TOPSX 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 진심으로 죄송하며 너른 양해 부탁드린다"고 사과했다. 티켓 환불과 관련된 자세한 사항은 공식 예매처를 통해 별도로 안내할 예정이다.

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당초 탑은 오는 19일 인도네시아 자카르타 이스토라 세나얀에서 공연을 열 예정이었다. 티켓 가격은 등급에 따라 210만 루피아부터 410만 루피아까지 책정됐고 지난달부터 팬클럽 선예매와 일반 예매가 진행됐다. 특히 최근까지도 현지에서는 팬 참여 이벤트 접수가 진행되는 등 공연 준비가 이어졌던 상황. 개최가 임박한 시점에 취소 소식이 전해지면서 더욱 눈길을 끈다.

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탑은 지난 8월 15일 홍콩을 시작으로 아시아 브랜드 투어 'T.O.P PRE-STUDIO 2026'을 진행하고 있다. 이어 22일과 23일 타이베이 NTSU 아레나에서 공연을 개최했고 당초 예정된 회차가 전석 매진되면서 추가 공연까지 열 정도로 뜨거운 반응을 얻었다.

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'T.O.P PRE-STUDIO 2026'은 탑이 데뷔 20년 만에 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어다. 팬들이 사전 투표를 통해 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)' 수록곡과 팬 창작물을 직접 선정하는 등 관객 참여형 공연으로 기획됐다. 그러나 순항하던 투어 일정에도 변수가 생겼다. 자카르타 공연이 취소된 데 이어 공식 투어 사이트에는 오는 27일 예정됐던 쿠알라룸푸르 공연 역시 연기된 상태로 표시돼 있다. 향후 탑은 도쿄와 가오슝 등에서 투어 일정을 이어갈 예정이다.

한편 탑은 지난 2023년 빅뱅에서 탈퇴한 뒤 솔로 활동을 이어가고 있다. 올해 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'을 발표하고 음악 활동과 해외 투어에 나섰다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com