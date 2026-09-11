BTS 정국, 후배 라이즈 공연 객석서 포착…블랙 셔츠애 전완근 ‘상남자 그 자체’

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단(BTS) 정국이 후배 그룹 라이즈(RIIZE)의 공연을 관람하는 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

10일 온라인 커뮤니티와 X(구 트위터) 등에는 이날 서울 성수동에서 열린 '스포티파이 하우스 서울 2026'을 찾은 정국의 목격담과 영상이 잇따라 올라왔다. '스포티파이 하우스 서울 2026'은 10일부터 13일까지 서울 성수동 앤더슨씨에서 열리는 음악 행사. 첫날에는 '일렉트로닉 & K팝'을 테마로 디플로를 비롯해 라이즈, 리센느, 이브 등이 무대에 올랐다.

특히 이날 정국이 라이즈의 무대를 관람하는 모습이 여러 관객의 카메라에 포착되면서 온라인이 들썩였다.

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공개된 영상 속 정국은 검은색 상의를 입고 객석 뒤편에서 라이즈의 무대를 바라보는 모습. 음료를 손에 든 채 공연에 집중하는가 하면 박수를 치고 호응하며 무대를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

특히 라이즈 멤버들의 멘트에 적극적으로 반응했다는 목격담이 퍼지며 팬들의 관심을 모았다.

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현장에 있었다는 누리꾼들에 따르면 라이즈 소희가 "뒤쪽 여러분들 잘 즐기고 계시죠?"라고 묻자 정국 역시 호응한 것으로 전해졌다. 또 "저희 라이즈 많이 사랑해주세요. 알겠죠?"라는 말에 정국이 "네!"라고 대답하고 "소리 질러!"라는 멘트에도 "와!"라며 반응했다는 후기가 이어졌다.

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후배 그룹의 공연을 직접 찾아 관객석에서 즐긴 데다 멤버들의 말에 꼬박꼬박 답하며 호응하는 모습이 알려지면서 온라인에서도 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

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누리꾼들은 "멘트할 때 대답도 엄청 잘했다", "라이즈 무대 호응도 잘해주고 박수치면서 즐기더라", "후배들 공연 즐기는 모습 보기 좋다", "정국 영상 보니까 너무 잘생겼다", "라이즈와 정국 투샷도 보고 싶다" 등의 반응을 보였다.

특히 무대 위 주인공이 아닌 한 명의 관객으로 공연을 즐기는 정국의 모습이 자연스럽게 포착되면서 팬들의 관심을 더욱 끌었다.

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한편 '스포티파이 하우스 서울 2026'은 10일 라이즈 등이 참여한 일렉트로닉·K팝 공연을 시작으로 인디 록과 힙합 등 장르별 공연을 이어간다. 라이즈는 오는 12일과 13일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 3주년 팬미팅 'Ch. RIIZE : ON AIR'를 개최한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com