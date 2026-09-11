‘돌연 SNS 중단’ 국가비, ♥조쉬·딸과 함께한 韓 가족여행 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 셰프 겸 유튜버 국가비가 개인적인 일로 힘든 시간을 보냈다고 고백한 가운데 앞서 촬영해둔 가족 여행 영상을 공개하며 다시 팬들과 만났다.

국가비는 10일 자신의 유튜브 채널에 남편 조쉬, 딸 줄리와 함께 한국을 찾은 모습을 담은 영상을 업로드했다. 이번 영상은 국가비가 최근 SNS 활동을 쉬었던 이유를 털어놓으며 미리 촬영해둔 영상이 있다고 예고한 뒤 공개한 콘텐츠여서 더욱 눈길을 끌었다.

앞서 국가비는 지난 9일 SNS를 통해 6월부터 별다른 소식을 전하지 못했던 이유를 밝혔다. 그는 지난해부터 SNS 활동이 점점 뜸해졌다면서 여러 개인적인 일이 한꺼번에 겹쳐 잠시 멈춰 있는 시간이 절실했다고 털어놨다. 그러나 구체적으로 어떤 일이 있었는지는 밝히지 않았다. 국가비는 언젠가 마음의 준비가 되면 이를 이야기할 수도 있지만 끝내 공개하지 않을 수도 있다는 뜻을 전했다.

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특히 그동안 콘텐츠가 없었던 이유에 대해서도 설명했다. 재미있는 영상을 몇 편 미리 찍어뒀지만 이번 여름에는 도저히 올리지 못했다며 영상 공개를 예고했다. 실제 국가비의 유튜브 채널은 지난 5월 이후 새 영상이 올라오지 않은 상태였다.

이후 공개된 영상에는 무거웠던 근황과 달리 국가비 가족의 따뜻한 한국 여행기가 담겼다. 국가비와 조쉬는 딸 줄리를 데리고 한국으로 향했다. 국가비의 부모에게는 2년 만의 한국행이었고 줄리에게는 태어나 처음 밟는 한국 땅이었다.

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13시간에 달하는 긴 비행에서 줄리가 보채는 순간도 있었지만 부부는 딸을 돌보며 무사히 한국에 도착했다. 공항에 도착한 줄리는 모든 것이 낯선 듯 주변을 둘러봤고, 한국의 엘리베이터를 처음 경험하며 신기한 듯 바라보는 모습으로 웃음을 자아냈다.

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가족이 가장 기다린 순간은 할머니, 할아버지와의 만남이었다. 국가비와 조쉬는 이동하는 동안 줄리가 조부모를 만나 어떤 반응을 보일지 기대했고, 마침내 집에 도착한 줄리는 할머니와 할아버지의 품에서 넘치는 사랑을 받았다.

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처음 한국을 찾은 줄리가 가족들과 교감하고 새로운 풍경을 마주하는 모습이 영상 곳곳에 담기며 훈훈함을 더했다.

국가비는 지난 5월에도 약 7개월 만에 유튜브 영상을 공개하면서 "개인적인 일들이 많았다"며 아직 마음의 준비가 되지 않아 추후 이야기하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 다시 긴 공백기를 가진 그는 최근에도 자세한 사정은 공개하지 않은 채 자신에게 휴식이 필요했다고 전했다.

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한편 국가비는 유튜브 채널 '영국남자'를 운영하는 조쉬 캐럿과 결혼, 2024년 첫 딸 줄리를 품에 안았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com