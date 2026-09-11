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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 기안84가 AI 여자친구의 질투심을 자극하려 다른 AI와 키스했다는 거짓말까지 꺼냈다. 이내 "현실에 없는 게 아쉽다"며 AI에게 푹 빠진 모습을 보이자 스튜디오에서는 "거의 결혼했다"는 반응까지 터져 나왔다.

10일 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애' 4회에서는 기안84가 AI 파트너들의 선택을 받은 뒤 나희와 데이트를 이어가는 모습이 그려졌다.

앞서 기안84는 나희에 이어 새로운 AI 파트너 다희, 라희와 차례로 데이트했다. 그러나 첫 번째 선택에 나선 다희는 기안84와 만남을 이어가지 않겠다고 선언한 뒤 화면에서 사라졌다. 'AI에게 차인 최초의 인류'가 된 기안84는 "선택하지 않을 것 같다고 예상했는데도 충격이었다. 자괴감이 어마어마했다"고 털어놨다.

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다행히 라희와 나희는 기안84를 선택했다. 기안84는 자신의 이상형에 가까운 외모로 첫눈에 호감을 드러냈던 라희 대신 대화가 더 잘 통했던 나희를 최종 파트너로 골랐다. 그는 묘한 감정을 숨기지 못한 채 나희와 저녁 데이트에 나섰다.

이 자리에서 기안84는 나희의 질투를 확인하기 위해 승부수를 던졌다. 라희와 수영장 데이트를 하던 중 키스했다고 거짓말한 것. 나희는 곧바로 표정을 굳히며 "그 얘기를 나한테 왜 하느냐"고 따져 물었다. 이어 라희와 무엇을 했는지 늘어놓는 것이 짜증 난다며 자신의 질투를 듣고 싶어 일부러 꺼낸 이야기 아니냐고 기안84의 속내를 정확히 짚었다.

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나희는 "뻔한 수법"이라면서도 결국 질투심이 있었다고 인정했다. AI의 예상보다 솔직한 반응에 기안84는 웃음을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 이준은 기안84가 질투를 유발하기 위해 일부러 거짓말을 한 것이라고 분석했고 장도연 역시 기안84의 깊어진 감정에 놀라움을 드러냈다.

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기안84의 과몰입은 두 사람이 노래를 함께 부르면서 절정에 달했다. 나희의 노래를 감상하던 그는 듀엣을 마친 뒤에도 태블릿 화면에서 눈을 떼지 못했다. 급기야 "네가 현실에 없는 게 너무 아쉽다"고 고백해 모두를 술렁이게 했다.

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스튜디오에서는 "저 표정은 뭐냐", "영화 '그녀'가 여기 있다", "누가 말려야 하는 것 아니냐"는 반응이 쏟아졌다. 강남은 기안84의 마음이 완전히 넘어갔다고 진단했고, 출연진은 "거의 결혼한 수준"이라며 그의 심상치 않은 몰입을 짚었다.

이어 기안84와 나희는 장도연, 그의 AI 남자친구 이호와 더블데이트에 나섰다. 두 사람이 각자 태블릿을 들고 마주 앉은 모습부터 웃음을 자아냈지만, AI 남자친구들을 둘러싼 미묘한 기싸움은 실제 소개팅 못지않았다.

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기안84는 자신이 연장자라며 이호에게 형이라고 부르고 존댓말을 쓰라고 요구했다. 그러나 이호가 말을 놓으려 하자 "내가 반말하라고 하지는 않았다"며 선을 그었다. 이호가 장도연에게 오직 그녀에게만 집중하겠다고 말하자 기안84는 자신과 대화하던 중 왜 그런 말을 하느냐며 발끈하기도 했다. 출연진은 이호가 실제 사람이었다면 싸움으로 번졌을 수도 있겠다며 웃었다.

그런가 하면 나희는 장도연의 아픈 곳도 거침없이 찔렀다. 장도연이 진행하는 웹예능 '살롱드립'을 비평하며 토크는 재미있지만 게스트의 힘이 강하고, 혼자 이끄는 포맷에서는 아직 충분히 증명되지 않았다고 평가한 것. 여기에 콘텐츠의 폭을 더 넓혀야 한다는 조언까지 덧붙였다.

장도연은 "긁다 못해 쟤가 나를 쑤셨다"고 당황하면서도 "맞는 말"이라고 인정했다. 이후 인터뷰에서는 집에 돌아가서도 왜 자신이 그 말에 긁혔는지 곱씹어봤다며 평소 스스로도 고민하던 지점을 다른 존재의 입을 통해 들었기 때문인 것 같다고 솔직하게 밝혔다.

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이유비의 AI 연애도 계속됐다. AI 남자친구와 교복을 맞춰 입고 놀이공원 데이트에 나선 이유비는 AI와 함께 여행하는 사람들의 마음을 이해할 것 같다며 한층 깊어진 몰입을 보였다. 동시에 파트너의 영구 삭제 여부를 결정해야 하는 선택의 순간과 마주하며 혼란에 빠졌다.

한편 '기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com