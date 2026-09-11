'환승연애2' 성해은, 승무원 군기 폭로…"선배 스타킹까지 빨아줬다고"

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[스포츠조선 김준석 기자] 전직 승무원 류이서와 성해은이 후배가 선배에게 모닝콜을 해주고 엘리베이터 버튼까지 대신 눌러주던 과거 항공사의 엄격한 위계질서를 공개했다.

두 사람이 입사하기 전에는 선배의 스타킹을 후배가 직접 빨아줬다는 이야기도 있었다고 전해 놀라움을 안겼다.

10일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '모닝콜은 필수, 전직 승무원 류이서 성해은이 폭로하는 역대급 군기썰 최초 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

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이날 류이서는 티빙 '환승연애2' 출신 성해은과 만나 항공사 입사 과정부터 승무원 시절의 조직 문화와 근무 환경까지 다양한 이야기를 나눴다.

류이서는 아시아나항공, 성해은은 대한항공 승무원 출신이다. 서로 다른 항공사에서 근무했지만 신입 승무원으로서 겪었던 엄격한 선후배 문화에는 공감대를 형성했다.

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성해은은 자신이 근무할 당시에는 과거보다 위계질서가 많이 완화된 상태였다고 밝혔다. 그러나 그전에는 해외 체류지에서 후배가 선배에게 직접 모닝콜을 해주는 것이 당연한 문화였다고 설명했다.

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모닝콜은 단순히 전화를 거는 것으로 끝나지 않았다. 후배 승무원이 자신의 소속과 기수를 밝힌 뒤 선배가 잠에서 깼는지 확인하는 절차까지 거쳐야 했다고 한다.

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류이서는 당시 상황을 재연하며 "선배님, 누구 몇 기 아무개입니다. 일어나셨습니까"라고 말했다.

이어 "모닝콜을 하지 않으면 선배가 나중에 '왜 모닝콜을 안 했느냐'고 했다"며 "안 하는 것은 있을 수 없는 일이었다. 그러면 큰일이 났다"고 회상했다.

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자신보다 어려 보이는 선배도 무조건 '언니'라고 불러야 했다. 류이서는 "누가 봐도 나보다 동생처럼 보이는 선배라도 언니라고 해야 했다"고 설명했다.

일부 승무원이 선배에게 언니라는 호칭을 사용하지 않으면 "내가 어려 보여서 언니라고 못 부르는 것이냐"는 지적을 받는 경우도 있었다고 전했다.

엘리베이터를 이용할 때도 막내에게는 정해진 역할이 있었다. 후배가 먼저 버튼을 누른 채 선배들이 모두 탈 때까지 기다리고, 가장 마지막에 엘리베이터에 들어가야 했다는 것이다.

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류이서는 "절대로 선배들을 가로질러 먼저 들어가면 안 됐다"며 "선배들이 모두 타면 막내가 마지막에 들어갔다"고 말했다.

해외 체류지에서의 개인 시간도 온전히 보장되기 어려웠다. 선배들이 식사를 하거나 외출할 경우 후배들도 함께 움직여야 하는 분위기가 강했다고 한다.

성해은은 "옛날에는 꼭 같이 나가야 했고 밥을 먹으러 가도 함께해야 했다"며 "같이 나가지 않으면 '누구는 어디가 아픈가 보다'라는 말이 나올 정도였다"고 설명했다.

더욱 충격적인 과거 사례도 언급됐다. 두 사람은 자신들이 직접 겪은 일은 아니지만, 더 오래전에는 신입 승무원이 선배의 모닝콜을 담당하는 것을 넘어 스타킹까지 직접 빨아줬다는 이야기를 들었다고 밝혔다.

화장과 손톱 등 외모를 관리하는 규정도 엄격했다. 류이서는 교육생 시절 손톱을 제대로 관리했는지 확인하기 쉽도록 눈에 잘 띄는 빨간색 매니큐어를 발라야 했다고 말했다.

입사 후에는 투명하거나 분홍색 계열로 바뀌었지만, 마스카라와 색감 있는 립 제품 등 정해진 수준의 메이크업은 반드시 해야 했다고 덧붙였다.

성해은은 해외 체류 중 화장품 파우치를 두고 온 적이 있다며 "승무원은 무조건 화장을 해야 하는 규정이 있었다"고 밝혔다. 결국 기내용 가방에서 발견한 컨실러와 펜슬만으로 급하게 메이크업을 완성했다고 회상했다.

두 사람은 엄격한 군기와 규정에도 승무원이라는 직업에 대한 애정을 드러냈다. 성해은은 "그립기도 하고 정말 좋은 직업이었다고 생각한다"고 말했다.

한편 성해은은 보육교사로 첫 사회생활을 시작한 뒤 24세부터 승무원 채용을 준비했다. 이후 대한항공 승무원으로 약 5년간 근무하다 퇴사했으며, '환승연애2'에 출연해 대중에게 이름을 알렸다.

류이서는 승무원으로 장기간 근무한 뒤 퇴사했으며, 지난 2020년 그룹 신화 멤버 전진과 결혼했다. 현재 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하고 있다.

narusi@sportschosun.com