'전진♥' 류이서, 기내서 '치마 속 몰카' 의심 피해…"남성이 엎드려 찍는 듯"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 전진의 아내 류이서가 승무원으로 근무하던 시절 기내에서 남성 승객에게 불법 촬영을 당할 뻔한 경험을 고백했다.

10일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '모닝콜은 필수, 전직 승무원 류이서 성해은이 폭로하는 역대급 군기썰 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 류이서는 티빙 '환승연애2' 출신 성해은과 만나 항공사 입사 과정부터 승무원 조직 문화, 근무 중 겪었던 고충까지 다양한 이야기를 나눴다.

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류이서는 아시아나항공, 성해은은 대한항공 승무원 출신이다. 서로 다른 항공사에서 근무한 두 사람은 당시의 규정과 조직 문화에는 차이가 있었지만 여성 승무원으로서 겪은 고충에는 공감했다.

류이서는 승객을 상대로 기내 서비스를 제공하던 중 이상한 느낌을 받은 적이 있다고 운을 뗐다.

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그는 "서비스를 하고 있는데 뭔가 느낌이 이상했다"며 "아래를 봤더니 한 남성이 엎드린 채 무언가를 하고 있었다"고 당시 상황을 설명했다.

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치마 유니폼을 입고 승객에게 서비스를 제공하고 있던 만큼 다리나 치마 안쪽을 촬영하는 것처럼 느껴졌다는 것. 류이서는 즉시 상급자인 매니저에게 상황을 알렸다.

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류이서는 "남성이 내 다리 쪽을 찍는 것 같아 매니저에게 '뭔가 이상하다. 촬영하는 것 같다'고 말씀드렸다"며 이후 사진이나 촬영 행위에 더욱 예민해졌다고 털어놨다.

다만 영상에서는 해당 승객이 실제로 촬영물을 남겼는지, 확인 과정에서 불법 촬영이 적발됐는지까지는 구체적으로 공개되지 않았다.

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성해은 역시 비슷한 경험에 공감했다. 그는 "승무원일 때 성남 쪽에 살았는데 유니폼을 입은 승무원이 신기했는지 지하철에서도 사진을 찍는 사람들이 있었다"고 밝혔다.

두 사람은 승무원의 화려한 이미지 뒤에 불법 촬영과 원치 않는 신체 접촉 등 여성 승무원들이 감당해야 했던 현실적인 고충이 있었다고 전했다.

과거 항공사 내부의 엄격한 위계질서에 관한 이야기도 이어졌다. 류이서는 신입 승무원이 해외 체류지에서 선배에게 직접 모닝콜을 해주는 문화가 있었다고 밝혔다.

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후배가 선배에게 전화를 걸어 소속과 기수를 밝힌 뒤 "일어나셨습니까"라고 확인해야 했으며, 모닝콜을 하지 않는 것은 상상하기 어려울 정도였다고 회상했다.

류이서는 "모닝콜을 하지 않으면 나중에 선배가 '왜 안 했느냐'고 물었다. 안 하는 것은 있을 수 없는 일이었다"고 말했다.

나이와 관계없이 선배 승무원을 '언니'라고 불러야 했고, 엘리베이터에서는 막내가 버튼을 누른 채 선배들이 모두 탈 때까지 기다린 뒤 마지막에 들어가야 했다는 설명도 덧붙였다.

해외 체류지에서 선배들이 식사나 외출에 나설 경우 후배도 함께해야 하는 분위기도 있었다. 참석하지 않으면 "누구는 어디가 아픈가 보다"라는 말이 나올 정도였다는 것이다.

두 사람은 더 과거에는 후배 승무원이 선배에게 모닝콜을 하는 것을 넘어 스타킹까지 빨아줬다는 이야기도 있었다고 전했다. 다만 이는 두 사람이 직접 겪은 일이 아니라 선배들에게 들은 과거 사례라고 선을 그었다.

승무원으로서 외모를 관리해야 하는 엄격한 규정도 있었다. 성해은은 해외 체류 중 화장품 파우치를 놓고 왔지만 화장이 의무였기 때문에 기내용 가방에서 찾은 컨실러와 펜슬만으로 메이크업을 완성했다고 밝혔다.

류이서는 교육생 시절 손톱 관리 여부를 쉽게 검사하기 위해 눈에 잘 띄는 빨간색 매니큐어를 발라야 했다고 회상했다. 입사 후에도 마스카라와 색감 있는 립 제품 등을 반드시 사용해야 했다고 전했다.

성해은은 "첫 사회생활은 23세 때 보육교사로 시작했고, 승무원이 되고 싶어 24세 때부터 본격적으로 준비했다"고 밝혔다. 2017년 항공사 채용이 드물었던 시기 아시아나항공 면접에서 탈락한 뒤 대한항공에 합격해 약 5년 동안 근무했다.

그는 퇴사 이유에 대해 "회사원 한 명으로 있기보다 성해은이라는 이름으로 무언가를 하고 싶었다"고 설명했다. 이후 전 연인의 제안으로 '환승연애2'에 출연했고 큰 사랑을 받으며 방송 활동을 시작했다.

narusi@sportschosun.com