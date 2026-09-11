한고은, 허리 시술 중 '경막 파열' 고백…"3일 동안 기어 다녔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한고은이 과거 허리 시술 후 경막이 터져 사흘 동안 기어 다닐 정도로 극심한 후유증을 겪었다고 고백했다.

10일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '촬영 중 울면서 전화 온 남편…결국 새벽 4시 병원으로 달려갔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 허리디스크가 터져 응급 신경성형술을 받은 남편 신영수의 병간호 일상을 공개했다.

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신영수는 "디스크가 터지면서 오른쪽 다리 아래로 방사통이 내려왔고 약간 마비된 것처럼 느껴졌다"며 "걸을 수가 없어 다섯 걸음 정도 걷고 쉬기를 반복했다"고 당시 상태를 설명했다.

여러 병원을 찾았지만 통증이 나아지지 않았고, 결국 한고은 지인의 소개로 방문한 병원에서 응급 신경성형술을 받았다고 밝혔다.

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남편의 이야기를 듣던 한고은은 자신도 과거 허리 문제로 심각한 고통을 겪었다고 털어놨다.

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한고은은 "나도 한 번 허리가 잘못돼 굉장히 고생했다"며 "시술을 받다가 잘못돼 경막이 터졌고, 상태가 더 안 좋아졌다"고 회상했다.

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시술 이후에는 정상적인 일상생활이 어려울 정도로 상태가 악화했다고 한다. 한고은은 "진짜 사흘 동안 기어 다녔다. 일어나지도 못했다"며 당시의 극심했던 통증을 설명했다.

몸을 일으킬 수 있게 된 뒤에도 후유증에 대한 두려움은 쉽게 사라지지 않았다. 그는 "그 일이 너무 큰 트라우마로 남았다"며 "그 후로도 약 6개월 동안 허리를 쓸 때 굉장히 조심했다"고 밝혔다.

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이 같은 경험 때문에 한고은은 남편 신영수가 시술 후 곧바로 일상에 복귀하려 하자 더욱 민감하게 반응했다.

신영수는 적극적으로 치료받아 빨리 회복하려는 이유에 대해 "골프를 쳐야 한다"고 말했다. 그는 약을 제때 먹고 운동을 하며 회복에 집중했고, 시술을 받은 지 사흘 정도 지나자 강아지 산책에도 나섰다.

문제는 그다음이었다. 조금씩 걸을 수 있게 된 신영수는 한고은에게 골프를 쳐도 되겠느냐고 물었다.

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신영수는 "디스크는 위아래로 눌린 것이고 골프는 위아래로 치는 운동이 아니지 않느냐"며 "좌우 운동이니까 괜찮을 것 같았다"고 나름의 논리를 펼쳤다.

과거 경막 파열로 사흘 동안 기어 다닌 경험이 있는 한고은은 남편의 말을 듣자마자 "미친 거다. 미쳤어요"라며 단호하게 만류했다.

신영수는 자신을 시술한 의사와 함께 골프를 치기로 했다고 해명했지만, 한고은은 남편과 담당 의사 모두를 혼냈다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

한편 신영수는 처음 통증을 느낀 뒤 혼자 병원을 찾았다가 휠체어를 타고 들어갈 정도로 상태가 악화했다. 당시 촬영 중이던 한고은에게 울면서 전화를 걸어 "너무 아프고 배도 고프고 목도 마르다"고 호소한 것으로 전해졌다.

한고은은 새벽 4시 촬영을 마치자마자 집에서 음식과 세면도구 등을 챙겨 오전 4시 30분께 병원으로 달려갔다. 이후 사흘 동안 남편을 간호하고 사골을 끓여주며 회복을 도왔다.

narusi@sportschosun.com