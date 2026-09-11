선우용여, '뇌경색' 후 몸에 남은 변화…"한쪽 발목에 땀이 안 나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 뇌경색을 겪은 뒤 발목 부위에 남은 변화를 털어놨다.

10일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 선우용여가 평소 즐겨 찾는 강원도 원주의 한 숯가마를 방문하는 모습이 공개됐다.

이날 선우용여는 숯가마로 출발하기 전 자신이 챙겨 다니는 바구니부터 공개했다. 바구니 안에는 현장에서 만나는 고양이들에게 줄 간식과 지갑, 딸이 직접 만들어준 면 마스크 등이 담겨 있었다.

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선우용여는 숯가마를 찾은 지 5~6년 정도 됐다며 촬영 전날에도 방문했다고 밝혔다. 기존에 다니던 여주의 숯가마가 리모델링에 들어가자 약 2시간 거리인 원주까지 찾았다고 설명했다.

그는 "숯가마에 가면 혈액순환이 잘되는 느낌이다. 피부도 좋아지고 탱글탱글해진다"며 자신이 체감한 변화를 전했다.

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특히 선우용여는 숯가마를 "한마디로 MRI"라고 표현했다. 그는 "혈액순환이 잘되는 곳은 땀이 쏟아지는데 아픈 자리는 땀이 나지 않고 따끔따끔하다"며 자신의 경험을 설명했다.

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숯가마로 향하는 차 안에서도 선우용여는 들뜬 마음을 감추지 못했다. 그는 "나는 이런 곳에 가면 너무 기분이 좋다. 간다고 생각하면 지금부터 설렌다"며 "'불이 나를 기다리고 있었구나' 하는 기분이 든다"고 말했다.

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현장에 도착한 선우용여는 눈앞에 펼쳐진 풍경을 바라보며 "치악산아 사랑한다. 용여가 왔다"고 크게 외쳐 웃음을 자아냈다.

이어 숯가마 안에 자리를 잡고 다른 이용객들과 건강에 관한 이야기를 나누던 선우용여는 뇌경색 이후 자신의 몸에 남은 증상도 언급했다.

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선우용여는 "한 시간 이상은 못 있겠다"며 "나는 뇌경색이 발목 쪽으로 왔다. 그래서 그쪽 발목에서는 땀이 나지 않는다"고 털어놨다. 다른 부위와 달리 한쪽 발목에서는 땀이 잘 나지 않는다는 것이 그의 설명이다.

앞서 넘어져 발목을 다쳤던 선우용여는 "지금은 많이 좋아졌다"면서도 해당 부위의 상태를 꾸준히 살피는 모습을 보였다.

제작진도 숯가마 체험에 합류했다. 허리와 엉덩이를 삐끗했다는 카메라 감독은 열기를 쬐던 중 특정 부위가 유독 따끔거린다며 "누가 대패로 긁는 것 같다"고 표현했다.

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선우용여는 숯가마 이용을 마친 뒤 제작진과 인근 카페를 찾아 직접 만든 치즈와 십전대보탕 등을 맛봤다. 귀가하는 길에는 강원도 옥수수와 감자를 구매하며 자신만의 건강관리 일정을 마무리했다.

다만 숯가마에서 땀이 나지 않거나 특정 부위가 따끔거리는 현상만으로 질환을 확인할 수는 없다. 숯가마 이용은 선우용여가 개인적으로 즐기는 건강관리 방법이며, 뇌경색의 진단이나 치료를 대신할 수 없다.

narusi@sportschosun.com