"술병 든 건 맞지만 위협 안해" 승리, '특수폭행 혐의' 피소에 직접 반박

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 빅뱅 출신 승리가 특수폭행 혐의로 피소된 가운데 직접 당시 상황을 전하며 입장을 밝혔다.

승리는 지난 10일 일간스포츠를 통해 특수폭행 혐의와 관련해 "동석하지 않겠다는 의사를 밝히는 과정에서 술병을 든 건 사실"이라면서도 "들기만 했지 휘두르거나 위협하지 않았다"고 주장했다.

승리는 "당시 지인 2명과 식사를 하고 있었는데 다른 테이블의 술 취한 손님A씨가 다짜고짜 동석을 요구했다. 여러 번 거절했는데도 떠나지 않고 계속 본인 사업 아이디어가 있으니 얘기를 들어봐달라고 하는 와중에 다툼이 있었던 건 사실"이라고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "그 뒤에 결국 합석해 이야기도 들어주고, 술도 같이 마시며 형, 동생 하자고 번호도 교환했고, A씨는 집으로 가는 나를 배웅까지 해줬다"며 "몇 시간 뒤에는 '다음주에 사업계획서 들고 가겠다'고 문자를 보내더니 무슨 심경 변화가 있었는지 피해를 입었다며 고소를 하니 당황스럽다"고 토로했다.

승리는 자신의 주장을 뒷받침할 자료도 확보하고 있다고 밝혔다. 그는 "술자리 이후 A씨와 연락 나눴던 문자 내용들, 식당 내부 CCTV 영상, 식당에서 동석했던 당시의 분위기를 목격한 직원들 및 A씨가 나를 배웅하는 걸 본 발렛 기사의 진술도 확보한 상황"이라며 "이 자리에 함께 있던 지인들도 피소됐는데, 이 부분은 무고죄로 맞고소하는 것도 검토 중"이라고 밝혔다.

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앞서 이날 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 26일 승리를 특수폭행 혐의로 처벌해 달라는 내용의 고소장을 접수하고 수사에 착수했다.

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고소장에는 승리가 최근 서울 강남구의 한 식당에서 함께 식사하던 30대 남성을 폭행했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

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경찰은 고소인 조사 등을 토대로 정확한 사실관계를 확인할 방침이다.

한편, 승리는 지난 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔했으나 2019년 이른바 '버닝썬 게이트'로 팀을 탈퇴했다. 이후 2022년 성매매, 성매매 알선, 상습도박, 업무상 횡령, 특수폭행 교사, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영), 외국환거래법 위반, 식품위생법 위반 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받았다. 그는 만기 출소 후 동남아권에서 새로운 사업을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com