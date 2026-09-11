랄랄, 킴 카다시안도 질투할 애플힙…10kg 감량 후 역대급 '부캐' 공개

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[스포츠조선 정안지 기자]유튜버 랄랄이 새로운 부캐릭터 '필라테스 강사 청경채'로 변신해 웃음을 안겼다.

랄랄은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 "9월 신규 회원 모집합니다. 안녕하세요 필라테스 강사 청경채입니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 새로운 부캐인 필라테스 강사 청경채로 완벽하게 변신한 랄랄의 모습이 담겨있다.

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이때 레깅스를 착용한 랄랄은 과장되게 엉덩이 라인을 선보이며 특유의 코믹한 매력을 발산했다. 여기에 근육을 자랑하는 포즈를 취하며 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

반면 메이크업은 청초한 분위기로 연출해 반전 매력을 더했다. 날렵한 턱선과 청초한 미모가 시선을 끈다.

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이어 랄랄은 실제 필라테스 신규 회원을 모집하는 듯한 문구까지 덧붙여 웃음을 자아냈다. 그는 "운동을 처음 시작하시는 분도, 필라테스를 오래 쉬셨던 분도 부담 없이 시작하실 수 있도록 9월 신규 회원님을 모집합니다"라며 예약 및 문의 방법까지 안내해 실제 필라테스 홍보 게시물을 연상케 했다.

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진지한 표정과 몸매를 강조한 포즈, 여기에 랄랄 특유의 유쾌한 캐릭터가 더해지면서 그가 새롭게 선보일 캐릭터에 대한 관심도 높아지고 있다.

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최근 랄랄은 위고비, 마운자로 등 비만 치료제 도움 없이 6개월간 10kg를 감량하며 확 달라진 모습을 선보여 화제를 모았다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다. KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.

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anjee85@sportschosun.com