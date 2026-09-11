[공식] '타짜4' 노재원, 맑눈광 대학생 서포터즈로 변신…'직장인들' 출격

사진 출처=쿠팡플레이

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노재원이 '직장인들'에 뜬다.

11일 배급사 CJ ENM에 따르면, '타짜: 벨제붑의 노래'의 노재원이 이날 오후 5시 쿠팡플레이 '직장인들'에 출연한다.

노재원이 맡은 인물은 DY기획이 새로 뽑은 대학생 서포터즈 1기다. 회사를 향한 애정이 남다른 나머지 굿즈 아이디어를 쉼 없이 쏟아내고 직원들에게 선물을 안기며 사무실 분위기를 단숨에 바꿔놓는다. 여기에 '타짜: 벨제붑의 노래' 홍보까지 자연스럽게 녹여내며 신입 홍보 타짜다운 활약을 예고했다.

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먼저 공개된 3화 예고편에도 반응이 뜨겁다. 메소드 연기를 잘한다는 평과 정극과 상황극을 모두 소화한다는 반응이 이어지며 노재원의 몰입도 높은 연기가 화제를 모으고 있다. 특정 장면에서 터져 나온 대사와 행동에 참지 못하고 웃었다는 댓글도 줄을 잇는다. 본편에서 어떤 모습이 이어질지 기대가 커지는 대목이다.

노재원은 첫 시사회를 통해 작품이 공개되자마자 호평을 얻고 있다. 질투와 열등감을 품은 박태영을 설득력 있게 그려내며 빌런 연기를 확실하게 해냈다는 평을 받고 있다. 언론의 반응도 뜨겁다. "투샷만으로도 불꽃이 튀는 두 배우들의 정확한 연기", "데칼코마니를 이루는 두 사람의 연기가 어우러져 강렬한 몰입감을 선사", "두 사람의 탁월한 연기와 호흡으로 작품을 환상적으로 이끌었다"는 평이 이어졌다. 스크린 데뷔작에서 주연을 맡아 시리즈의 마지막을 함께 책임진 배우를 향한 평가다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com